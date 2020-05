Gobierno de China respaldó represión policial a manifestantes en Hong Kong

La oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en Hong Kong y el jefe de seguridad de la ciudad defendieron ayer las leyes de seguridad nacional impuestas, luego que la policía china reprimiera brutalmente el domingo, a los miles de manifestantes que salieron a las calles para protestar contra el proyecto de ley de “seguridad nacional” promovido por Beijing, al que muchos ven como el fin de la libertad en la ex colonia británica.

Sin embargo, varios departamentos gubernamentales publicaron comunicados en defensa de la propuesta del gobierno después de la mayor protesta en la ciudad desde que comenzaron las restricciones por el coronavirus.

La legislación sobre seguridad, de la que se conocieron algunos detalles la semana pasada, busca frenar las actividades secesionistas, subversivas y terroristas y podría llevar a la instalación de bases de las agencia de inteligencia chinas en la semiautónoma Hong Kong, uno de los principales centros financieros mundiales.

Activistas y políticos prodemocracia dijeron que la legislación podría erosionar las libertades de Hong Kong, garantizadas bajo el acuerdo de “un país, dos sistemas” sellado cuando Reino Unido devolvió el territorio a China en 1997.

Pero en una comparecencia ante diplomáticos, cámaras empresariales extranjeras y corresponsales, el comisario de Relaciones Exteriores de China en Hong Kong, Xie Feng, dijo que las leyes sólo estarán dirigidas a una minoría de “alborotadores” que suponen un “peligro inminente” a la seguridad nacional.

“La legislación aliviará las graves preocupaciones entre las comunidades de negocios locales y extranjeras respecto a las fuerzas violentas y terroristas”, dijo Xie.

No obstante, declinó aclarar partes específicas de las leyes propuestas que generan temores, incluido cuándo entraría en vigor la legislación al completo, qué acciones serían ilegalizadas y si tendría efecto retroactivo.

La denominada ley de seguridad nacional se debate actualmente en la Asamblea Nacional Popular china (ANP) y será aprobada antes de su conclusión el próximo jueves. El canciller chino Wang Yi anunció en rueda de prensa que la legislación debe aplicarse “sin demora”.

El comisionado de policía, Chris Tang, citó 14 casos en los que se usaron explosivos, algo que según indicó es común en ataques terroristas en el extranjero, así como cinco incautaciones de armas de fuego y municiones desde el comienzo de las protestas.

El secretario de Seguridad, John Lee, dijo que “el terrorismo está creciendo”.

Rebrote de las protestas

Los manifestantes extendieron sus protestas a lo largo de varias de las principales arterias de la ex colonia y bloquearon algunas de ellas con vallas y otros materiales. El coronavirus había ahogado en los últimos meses las manifestaciones que se desataron en la región semiautónoma en el segundo semestre del pasado año.

El movimiento prodemocracia multiplicó los llamados para denunciar esta maniobra de Beijing sobre un asunto que suscita desde hace años la oposición de los hongkoneses.

“La gente podrá ser perseguida por lo que dice o escribe contra el gobierno”, denunció Vincent, un manifestante de 25 años, en referencia al proyecto de ley de China. “Los hongkoneses están enojados porque no esperábamos que llegara tan rápido y tan brutalmente. Pero no somos tontos. Las cosas no van a hacer más que empeorar”, agregó.

Cuando los manifestantes se dirigían desde Causeway Bay al barrio vecino de Wanchai, la policía atacó con gases lacrimógenos y gas pimienta, con ayuda de carros lanza aguas.

“¡Estamos de vuelta! Cita en las calles el 24 de mayo”, se leía el sábado en un grafiti en un muro cerca de la estación de metro Kowloon Tong. Sin embargo, la policía había advertido que prohibiría cualquier manifestación ilegal, debido a las restricciones impuestas contra el Covid-19 que limitan las congregaciones en público a un máximo de ocho personas.