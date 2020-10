Gobierno de México confirma que ex secretario de Defensa está acusado por narcotráfico en EE.UU.

Salvador Cienfuegos, el secretario de Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) arrestado en Los Angeles, está acusado en Estados Unidos de cinco cargos de narcotráfico, informó este viernes el titular de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

“Son cinco cargos relativos a narcotráfico los que se le imputan”, expresó a través de Twitter el canciller mexicano tras hablar con la cónsul de México en Los Angeles, Marcela Celorio.

Cienfuegos fue arrestado a petición de la agencia antidrogas de Estados Unidos (Dea) en el aeropuerto de Los Angeles, donde viajó con su familia.

“He sido informado por el embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California”, señaló el mismo Ebrard en Twitter.

El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó este viernes de “lamentable” el arresto y consideró que es una “muestra inequívoca de la descomposición del régimen” que imperaba antes de su gobierno.

El Presidente explicó que “no existe ninguna investigación en México contra el general Cienfuegos que tenga que ver contra el narcotráfico”.

El Mandatario adelantó que la investigación es un asunto “del mismo juzgado de Nueva York” que lleva el juicio de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) arrestado por nexos con el narcotráfico. También es la corte que condenó a cadena perpetua a Joaquín “El Chapo” Guzmán, ex líder del Cartel de Sinaloa.

El arresto de Cienfuegos es un nuevo golpe al legado del ex Presidente Peña Nieto, tras la extradición desde España del ex director de Pemex Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, y la detención el año pasado por corrupción de la ex secretaria de Desarrollo Rosario Robles.