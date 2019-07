Imputarán a cinco jóvenes por abuso sexual “en manada” en Argentina

La sentencia llega siete años después, luego que la víctima, quien era menor de edad, contara todo.

Cinco jóvenes serán imputados este viernes por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en Argentina, en un caso que ha causado conmoción en ese país y por el que bautizaron al grupo como “la manada de la provincia de Chubut” y “los hijos del poder”, debido a su conexión con familias adineradas y vinculadas al empresariado, política y mundo deportivo.

Una joven, que cuando ocurrieron los hechos tenía 16 años, se atrevió a denunciar la situación en enero a través de redes sociales.

Según Clarín, la mujer relató que después de una fiesta, con más amigas y amigos, los sujetos abusaron de ella “en manada” en una casa de playa en la provincia de Chubut en 2012.

La joven reveló que, después del abuso, intentó suicidarse más de una vez y que debió mudarse a otra ciudad con su familia, luego de recibir amenazas. Además detalló un pacto de silencio entre los acusados, identificándolos con nombre y apellido.

Uno de los acusados vive en Miami, a cargo de una empresa pesquera; otro es abogado; y otro un productor televisivo en Buenos Aires, de acuerdo con la misma publicación.

El testimonio de la joven es crudo: “Habíamos ido a pasar la semana de la primavera con un grupo de siete amigas más. Fuimos a una fiesta que era en la casa de R. y F. y a poco tiempo de llegar perdí la consciencia y es ahí cuando una de mis amigas me encontró en una habitación siendo abusada por un grupo de cuatro varones: E., L., L. y R. Joaquín era testigo y Tomás sostenía la puerta evitando que alguien entre o que yo pueda salir”.

“Estaba en estado de shock y entre varias personas me intentaron calmar, como estaba desnuda, buscaron mi ropa que estaba desparramada en la habitación oscura y llena de camas donde sucedió la violación. En ese momento el dueño de la casa echó a todo el mundo de la fiesta, al grito de que no cuenten nada”, relató.

La mayoría de los victimarios también eran menores de edad al momento de los hechos.

“Me drogaron para someterme (…) Lo que me pasó fue de público conocimiento y fui hostigada por todo mi entorno, al punto de tener que irme con mi mamá a vivir a otra ciudad, como si hubiera sido responsable de la situación. Desde ese momento estoy con tratamiento psiquiátrico y psicológico”, agregó la mujer.

Según su denuncia, “ahora sólo busco que se sepa qué tipo de personas son mis agresores. Durante estos años siguieron sus vidas impunemente mientras yo no tengo estabilidad emocional. Hoy tengo una red de contención enorme, no tengo miedo, no me callo más”.