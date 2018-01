Incendian estatua de Cristo en víspera de llegada del Papa a Perú

La Policía Nacional descarta que se trate de un acto de vandalismo y asegura que un cortocircuito originó el fuego.

Un incendio afectó la madrugada de este sábado a la estatua del Cristo del Pacífico en Chorrillos, el distrito del sur de Lima, según reportaron los bomberos de la capital peruana. Aunque la prensa local informó en un principio que en la base de la efigie había trapos con olor a combustible, la Policía Nacional descartó durante la mañana que se tratara de un acto de vandalismo y aseguró que un cortocircuito originó el fuego, según información de la agencia oficial Andina.

La estatua de 22 metros de altura, hecha de resina de poliéster (fibra de vidrio) con un acabado de apariencia de cemento, fue donada en abril de 2011 por la constructora brasileña Odebrecht al gobierno del entonces Presidente Alan García. Los daños se producen a pocos días del inicio de la visita del Papa Francisco, quien llegará a Lima el jueves 18 de enero.

En 2011, el donativo de la empresa brasileña fue polémico porque la imagen fue colocada en una zona histórica intangible, en la bahía de Chorrillos, con celeridad y sin previa consulta con el Ministerio de Cultura ni con la Municipalidad de Lima. En su carta de intención de donación, la firma brasileña dijo que entregaba la escultura, una réplica del Cristo de Corcovado de Río de Janeiro, para “contribuir al mejoramiento urbanístico de la ciudad de Lima y el embellecimiento de la zona”.

Cada noche, la imagen luce iluminada con dos colores: fucsia o verde. Fue ubicada a corta distancia de la Cruz del Papa, una escultura de 45 metros inaugurada cuando el Papa Juan Pablo II visitó Perú en 1988. Debido al fuego, la parte anterior del Cristo ha quedado ennegrecida.

El coronel Manuel Rivera, jefe de la División Policial Sur 2, declaró a Andina que el fuego se debió a una falla eléctrica por la humedad y que la estructura no sufrió importantes daños. “La seguridad policial está garantizada para la visita del Santo Padre”, añadió. Antes de que la policía aclarase que el fuego no fue producto de sabotaje, el ex Presidente García tuiteó: “Malvados. Su rencor intenta destruir la imagen de Cristo, pero sólo destruye sus propias almas”.

La donación de Odebrecht estuvo también en entredicho en 2011 debido a que la declaración de embarque, a nombre de la constructora, consignaba un valor de más de 830.000 dólares, que los expertos consideraban una sobrevaloración del plástico. La donación permitía luego a la empresa un crédito tributario por ese monto.

La Banca de Andorra ha confirmado que un alto exfuncionario del gobierno de García, y amigo del expresidente, recibió sobornos de Odebrecht. Otros asesores y cargos ejecutivos del Ministerio de Transportes de su administración (2006-2011) están presos o investigados por la trama de corrupción en la concesión de la línea 1 del Metro de Lima, construida por la empresa brasileña.

El incendio del también llamado Cristo de lo robado ocurre también horas después de que la Fiscalía de Perú ingresó, con una orden judicial, a 43 inmuebles de 13 firmas que han sido socias de Odebrecht. Entre 2011 y 2014 estas empresas simulaban postular a la concesión de obras de construcción de infraestructura, pero entre ellas acordaban quiénes recibirían el proyecto y a cambio pagaban el 2.9% de la obra que les era adjudicada. Entre las compañías brasileñas intervenidas están Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Correa, Mota-Engil y Queiroz Galvao. Entre las peruanas, figuran Graña y Montero e ICCGSA, que construyeron con Odebrecht la carretera Interoceánica Sur.