Irán anuncia la detención de 17 supuestos “espías” de la Cia

Irán anunció este lunes la detención de 17 ciudadanos iraníes y la condena a muerte de varios de ellos, fruto del desmantelamiento de una red de espionaje al servicio de la Cia de la que ya informó el pasado junio. No es la primera vez que Teherán asegura haber desarticulado células similares, a menudo para consumo interno, pero la coincidencia con las actuales tensiones con Estados Unidos hace temer que esté endureciendo su actitud. En esta ocasión, el Ministerio de Inteligencia incluso ha distribuido fotografías de los agentes norteamericanos que habrían estado en contacto con los supuestos espías iraníes que, de ser reales, supondrían un revés para Washington.

El director general del contraespionaje iraní, cuyo nombre no se ha facilitado, ha explicado en una conferencia de prensa que las 17 detenciones se llevaron a cabo a lo largo del año pasado (del calendario iraní, que concluyó el 21 de marzo) y que varios de ellos han sido condenados a muerte. Quienes cooperaron con los servicios secretos iraníes para conseguir información sobre EE.UU. han recibido largas penas de cárcel. Aunque ha asegurado que entre los detenidos no había ningún funcionario y que no lograron llevar a cabo ningún sabotaje, la investigación sigue abierta.

Según el responsable, las operaciones de espionaje de EE.UU. dentro de Irán se han incrementado bajo la Presidencia de Donald Trump. Poco después de su intervención, los medios iraníes han empezado a publicar imágenes de supuestos “espías de la Cia” que habrían estado en contacto con los 17 detenidos. De ser genuinas, estarían revelando la identidad de agentes encubiertos, algo que no sólo sería un golpe para Estados Unidos, sino que podría poner en peligro sus vidas.

Trump ha calificado de “totalmente falsa” la información proporcionada por Teherán.

El anuncio se produce en medio de las crecientes tensiones con Teherán por su programa atómico y su decisión de capturar un petrolero británico en el estrecho de Ormuz. Desde que el año pasado EE.UU. abandonó de forma unilateral el acuerdo nuclear firmado en 2015 y reimpuso sus sanciones a Irán, ha estado aumentando su presión sobre este para obligarle a renegociarlo. Asfixiado económicamente al no poder vender su petróleo, el régimen islámico ha empezado a transgredir aquel pacto y a amagar con gestos que amenazan la navegación en unas aguas por las que circula una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.