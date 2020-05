Irán: padre decapitó a su hija en brutal “crimen de honor” por una relación amorosa

Nuevamente los “crímenes de honor”, propios de algunos países en Medio Oriente, vuelven a ser objeto de profundo rechazo de las comunidades internacionales. Esto, luego que se conociera el asesinato de una adolescente iraní de 13 años a manos de su padre, luego de enterarse que ella mantuvo una relación con un hombre de 35 años.

Según reportan diarios en el mundo, el hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando el padre de una menor de edad llamada Romina Ashrafi la asfixió y posteriormente decapitó en el hogar. Todo habría estado motivado por defender el “honor de la familia”.

De acuerdo al diario El Mundo, previo a eso Ashrafi tuvo una relación con un hombre de apellido Bahman (35), con quien incluso escapó a mediados del mes de mayo.

Ambos se escondieron en una casa en las afueras de un pueblo denominado Hovigh. La familia de la muchacha avisó a la policía del hecho, y con el paso de los días los funcionarios dieron con el destino de la pareja.

El sujeto fue encerrado en un calabozo pero no fue juzgado, ya que en su declaración Ashrafi indicó que no se había tratado de un secuestro, sino que de una huida que ambos habían planeado, porque sus parientes no aprobaban la relación.

Por su parte, la niña fue devuelta a su familia, pese a que ella había alegado en varias instancias que su padre era un hombre de “temperamento fuerte”.

No obstante, señalan, el juez hizo caso de la Ley Islámica, que considera al progenitor como único guardián de los hijos.

Uno de los tíos de la joven indicó a los medios de comunicación que ellos intentaron “preservar el honor” mediante un matrimonio entre los dos, a lo que Bahman se habría negado.

Fue por eso que el hombre, la noche del pasado sábado, atacó a su hija estrangulándola y luego con una hoz, concretando el crimen.

Tras eso, el sujeto se entregó a la policía y llevó la herramienta como prueba del crimen. El delegado del gobierno en la zona del crimen, Kazem Razmi, indicó que ya se inició la investigación.

“El sospechoso, acusado de asesinato, está en prisión. Las autoridades trabajan para completar el caso en sus varias dimensiones”, sostuvo.

Como era de esperarse, este nuevo hecho vuelve a poner en la palestra las “nefastas consecuencias” que tienen los crímenes de honor en la cultura de medio oriente.

En gran medida, estos se llevan a cabo en pueblos más apartados que son dominados por clanes familiares de amplias tradiciones, los cuales supuestamente velan por el correcto respeto de su clan y castigan las “deshonras”.

La mayoría de estos afectan a las mujeres, quienes pueden ser asesinadas por sus padres, hermanos o tíos en caso que se considere que su comportamiento ha “afectado la virtud de la familia”.

Asimismo, diversos grupos han criticado la figura legal que pone a los hombres como guardianes de las mujeres en la cultura, pudiendo incluso decidir sobre ellas en cuestiones como matrimonios o amistades.