Joven adoptó a un supuesto gato pero era un felino salvaje

Cuando Florencia escuchó unos agudos maullidos desde una cueva, no dudó en buscar el origen del sonido. Tal como contó el diario español La Vanguardia, la mujer encontró a una felina fallecida de la que dos “gatitos” se estaban amamantando.

Al tener sólo una semana de vida, una vez que se los llevó a su casa, uno de los dos felinos murió porque estaba muy débil. En cambio, el otro se recuperó rápidamente y Florencia lo llamó “Tito”.

Los tres meses que la joven de Tucumán, Argentina, vivió con el minino se comportó como cualquier gato: era muy activo, juguetón y no crecía de una forma poco habitual. No obstante, a partir de ese tiempo la trasandina notó que comenzó a crecer demasiado y su fisionomía no era como la de un gato normal.

Fue ahí cuando se cuestionó el contexto en el que salvó al supuesto gato: estaba en una cueva en una zona rural en Tucumán. Es por eso que visitó a varios médicos veterinarios para aclarar sus dudas hasta que llamó a la Fundación Argentina de Rescate Animal (Fara).

De esta forma se dio cuenta que Tito era un yaguarundí salvaje, también llamado gato moro, un tipo de puma que es el segundo más grande de América y que habita desde México hasta el centro de Argentina.

“Afortunadamente ella nos llamó y, de buena onda y corazón, nos entregó el animal porque se dio cuenta de que no era apto para su casa. Lo enjaulamos y lo llevamos al médico veterinario que trabaja con nosotros”, dije el presidente de Fara, Hernán Rodríguez Salazar, al diario argentino Clarín, según recoge el citado medio.

Gracias a que fue criado como un gato, el temperamento de Tito era muy dócil: “es juguetón y está domesticado”, dijo Rodíguez, quien lo trasladó a la Reserva Horco Molle de Yerba Buena para lograr reintegrarlo a su hábitat natural.

“Allí tienen una hembra de la misma especie. Ellos siempre procuran tratar de adaptarlo a su hábitat natural, para que vuelva a ser un animal de caza, que pueda cazar por sus propios medios”, dijo el hombre sobre el nuevo hogar del felino.

Respecto a su salud, el puma estaba en buenas condiciones, sólo presentaba una fisura en una de sus patas traseras la que será tratada en el lugar. Finalmente, Tito ahora está adaptándose a su nueva vida, lejos de las comodidades en las que hubiese vivido como gato.