Justicia declara culpable de violación y delito sexual a productor de cine Harvey Weinstein

Harvey Weinstein ha sido hallado culpable este lunes de dos de los cinco cargos de los que era acusado: delito sexual en primer grado (sexo oral forzado) a la ayudante de producción Mimi Haleyi y violación en tercer grado a la actriz Jessica Mann. La decisión del jurado del primer y único proceso penal desde el origen del movimiento Me Too exculpa al productor de cine de los cargos de agresión sexual “depredadora”, un término legal que se utiliza para explicar que el crimen forma parte de la conducta natural del acusado. Estos últimos eran los más graves y arriesgaba cadena perpetua por ellos. Por orden del juez James Burke, el ex capataz de Hollywood fue esposado y trasladado a prisión apenas se conoció el veredicto. Arriesga hasta 25 años tras las rejas y tiene pendiente un próximo juicio en Los Angeles.

Las pocas veces que el productor ha roto el silencio para referirse a las acusaciones ha defendido su inocencia. En este juicio, en el que no testificó, se declaró no culpable de los cinco cargos en su contra, alegando que las relaciones sexuales fueron consentidas. El otrora aclamado personaje de la industria del cine era acusado de violar a Mann en 2014 y de practicarle sexo oral a la fuerza a Haleyi en 2006. Los cargos que enfrentaba Weinstein eran: uno por delito sexual en primer grado; dos de violación, en primer y tercer grado; y dos de agresión sexual “depredadora”. La audiencia de la sentencia está prevista para el 11 de marzo.

Durante los casi dos meses que duró el juicio, Weinstein, de 67 años, llegó al tribunal penal del Estado de Nueva York encorvado, apoyado de un andador por un accidente de coche que sufrió en agosto del año pasado. Sus críticos lo acusaban de querer dar lástima.

La defensa siempre intentó apelar a la relación amistosa que Weinstein mantuvo con las víctimas después de los hechos denunciados, alegando que si su cliente hubiese sido culpable, no hubieran seguido en contacto.

Si se hubieran acercado a la planta 15 de la Corte penal estatal de Nueva York todas las mujeres que han afirmado públicamente haber sido abusadas por Weinstein, 90 presuntas víctimas habrían comparecido. La mayoría de esos casos eran demasiado antiguos para procesarlos. Como se supo durante las semanas del juicio, muchas mujeres decidieron por temor, y a veces vergüenza, hacer como si el acoso no hubiese ocurrido.