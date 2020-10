Kim Jong-un impacta: llora en discurso y pide perdón a norcoreanos por no mejorar sus vidas

“Nuestro pueblo ha depositado en mí su confianza, tan alta como el cielo y tan profunda como el mar, pero no he logrado siempre estar a la altura satisfactoriamente”, dijo.

Impacto causaron las imágenes del líder norcoreano Kim Jong-un, quien en un sentido discurso se puso a llorar y pidió perdón a sus compatriotas por no haber siempre mejorado sus vidas.

“Aunque me confiaron la importante responsabilidad de liderar a este país, defendiendo la causa de los grandes camaradas Kim Il-sung y Kim Jong-il gracias a la confianza del pueblo, mis esfuerzos y sinceridad no han sido suficientes para eliminar las dificultades de las vidas de nuestro pueblo”, dijo Kim.

“Nuestro pueblo ha depositado en mí su confianza, tan alta como el cielo y tan profunda como el mar, pero no he logrado siempre estar a la altura satisfactoriamente. Lamento eso”, dijo el Mandatario, según The Korea Times.

Videos lo mostraron quitándose los lentes y secándose las lágrimas, en un evento donde también se mostró a soldados y civiles norcoreanos llorando.

El momento de quiebre de Kim Jong-Un ha sido en un desfile militar donde el líder norcoreano ha mostrado los últimos y más grandes misiles balísticos intercontinentales de Pyongyang. En ese momento, la voz de Kim tembló momentáneamente mientras hablaba de las “lágrimas de gratitud” por los esfuerzos de su pueblo, al recordar la batalla de los sanitarios en esta pandemia del coronavirus.

Publimetro