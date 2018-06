“La Manada” abandona la cárcel ante ola de críticas en España

Los cinco miembros de “La Manada” quedaron ayer en libertad provisional mientras se resuelve su recurso a la sentencia que les condena a nueve años de prisión por abuso sexual. Los jóvenes sevillanos pasaron casi dos años en prisión desde su detención, ocurrida el 7 de julio de 2016. Los primeros en recuperar la libertad fueron los tres que se encontraban en la cárcel de Pamplona, que abandonaron la prisión después de abonar los 6.000 euros de fianza fijados por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra.

José Angel Prenda, Jesús Escudero y Angel Boza fueron recogidos en la puerta de la cárcel por vehículos que les estaban esperando. Los dos miembros de “La Manada” que cumplían pena en la cárcel militar de Alcalá de Henares, en Madrid, se retiraron en taxi del recinto penitenciario.

Agustín Martínez Becerra, abogado de los tres miembros de “La Manada” que se encontraban presos en Pamplona, y también de Alfonso Cabezuelo, reo en Alcalá Meco, habló con algunos de sus defendidos antes de salir de prisión, confidenciando que se declararon “contentos, satisfechos y locos por encontrarse con su familia”.

Algunos familiares de José Angel Prenda, Jesús Escudero y Angel Boza esperaron en los alrededores de la prisión de Pamplona, alejados de las cámaras que aguardaban la salida. “Tenían la alegría de ver que por fin parece que la administración de Justicia comienza a darles la razón y a contemplar los argumentos que defendemos”, decía su abogado.

Sobre cómo serán recibidos en Sevilla, la ciudad donde los cinco residen, dada la oleada de indignación popular que se produjo tras la excarcelación, el abogado denunció que “se han escrito tuits dando sus direcciones, ‘vamos a hacerles una visita’, ‘boicot a los sitos donde puedan trabajar’… Una auténtica locura, un auténtico despropósito y una vergüenza. Lo que está demostrando esta gente es no solamente que no creen en estado de derecho, sino que pretenden mantener a la fuerza sus criterios”.

Los de “La Manada”, que han sido todos considerados insolventes con la excepción de Alfonso Jesús Cabezuelo -“declarado parcialmente insolvente y a quien le fue embargada una vivienda”, según el auto que los pone en libertad- lograron reunir los 6.000 euros que se les imponía de fianza gracias “a la ayuda de todos los miembros de la familias, que han aportado cada uno lo que podía”, indicó el abogado.

“Impensable que vuelvan a delinquir”

La Audiencia Provincial de Navarra justificó la puesta en libertad de La Manada afirmando que resulta “impensable” que estando en libertad vuelvan a cometer un delito sexual. “No puede desconocerse que la repercusión que ha tenido este caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto de los cinco acusados que ello permite cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva”, afirman los dos magistrados de la Sección Segunda que suscribieron la decisión.

“Lo que todo ello hace presumir, en buena lógica, no son sino extraordinarias dificultades para que puedan desarrollar una vida social normalizada en libertad una vez regresen a su entorno familiar y social; todo ello, junto con la pérdida de su anonimato, hace poco menos que impensable el referido riesgo de reiteración delictiva”, añadieron los magistrados Ricardo González y Raquel Fernandino. No obstante, el presidente del tribunal, José Francisco Cobo, emitió un voto discrepante por considerar que la medida pone en riesgo “la protección integral” de la víctima.

En cuanto al riesgo de fuga, otro de los motivos por los que la ley permite acordar la prisión provisional, los dos magistrados señalan que los miembros de “La Manada” no tienen recursos económicos para huir, no se les conocen amistades sospechosas y, en todo caso, a las Fuerzas de Seguridad les costaría muy poco capturarlos. “Constan las insolvencias de todos los condenados, excepción hecha de Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena (declarado parcialmente insolvente y a quien le ha sido embargada una vivienda), careciendo todos ellos de medios económicos para procurarse una fuga eficaz, instalándose en algún lugar en el que no pudieren ser hallados si tratasen de huir. Tampoco se les conocen, ni se menciona por las acusaciones, amistades o relaciones que pudieran proporcionarles la ayuda o los medios de los que ellos carecen”. “A ello cabe añadir”, concluye el auto, “que siendo un hecho notorio que han perdido toda posibilidad de anonimato, por la sobradamente conocida repercusión de su caso, su localización, en cualquier caso, sería una tarea que se nos antoja fácil y al alcance de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin mayor esfuerzo”.

Sobre la tercera opción para mantener la prisión provisional, la de que pudiera perjudicar de alguna manera a la víctima, el tribunal resalta que los condenados vivirían en libertad, muy alejados de ella. “Debe considerarse también que los acusados tienen su residencia a más de 500 kilómetros del lugar en que reside la víctima y que garantizar su tranquilidad y su sosiego es algo que entendemos puede procurarse mediante la adopción de medidas menos gravosas que la prolongación de la situación de prisión provisional”.

A pesar de ello, el presidente del tribunal José Francisco Cobo pedía que se prorrogara la prisión hasta el máximo legal permitido, es decir hasta enero de 2021, cuando los cinco sevillanos hubiesen cumplido la mitad de la condena en prisión preventiva.