La oposición brasileña le pide disculpas a Bachelet tras los ataques de Bolsonaro

La oposición brasileña pidió “disculpas” en el Congreso por los ataques del Presidente Jair Bolsonaro a la ex Mandataria chilena Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada de la Onu, a raíz de sus críticas a la violencia policial registrada en Brasil.

El bloque del Partido de los Trabajadores y aliados presentaron banderas con la expresión “Disculpas” y con el retrato de la ex Presidenta Bachelet.

También el detenido ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva se había pronunciado en un mensaje por las redes sociales por sus asesores: “Bolsonaro no se cansa de vomitar ignorancia y avergonzar a Brasil ante el mundo. Mi solidaridad a la (ex) Presidenta Michelle Bachelet y al pueblo chileno, que hoy tuvieron la memoria de sus muertos y desaparecidos violentada por este señor”.

El miércoles, Bolsonaro exaltó al gobierno de Augusto Pinochet en Chile y atacó al asesinado padre de la ex Presidenta chilena, Michelle Bachelet, al responder a la alta comisionada de Derechos Humanos de la Onu, que consideró que la democracia brasileña se ha “encogido” tras la llegada del ex capitán de Ejército al poder.