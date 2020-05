Lula teme “genocidio” en Brasil por falta de medidas contra el coronavirus

El ex Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva dijo en una entrevista con agencia AFP que “reza” para que “el pueblo brasileño escape de este genocidio causado por responsabilidad de Bolsonaro”, al criticar las políticas del Mandatario de ultraderecha ante el avance del coronavirus.

“El gobierno transforma a quienes están preocupados por el coronavirus en enemigos y eso no puede dar buenos resultados”, advirtió Lula, de 74 años, refiriéndose a los ataques de Bolsonaro contra los gobernadores que decretaron medidas de cuarentena, por sus implicaciones económicas.

El ex líder sindical, que dirigió las huelgas de fines de los años ‘70 contra la dictadura militar (1964-1985), se mostró por otro lado alarmado por la fuerte presencia de militares en el gobierno del ex capitán quien, según dijo, “no confía en los civiles”.

El ex Mandatario (2003-2010), liberado en noviembre tras pasar 19 meses en la cárcel por acusaciones de corrupción pasiva, vive confinado en su casa de las afueras de Sao Paulo junto a su compañera Rosangela da Silva, “Janja”.

“Hago muchas reuniones por internet, con sindicatos, con el PT (Partido de los Trabajadores), con diputados, con grupos sociales”, contó en la entrevista, realizada por la aplicación Zoom.

Al salir de la cárcel Lula rechazaba un proceso de destitución (impeachment) contra Bolsonario, pero ahora cambió de opinión. Dijo que este cambio se debe a que “no se trata de elegir un presidente hoy y mañana intentar un impeachment. Primero la persona tiene que haber cometido un crimen de responsabilidad. En mi opinión, Bolsonaro cometió varios crímenes de responsabilidad, ha atentado contra la democracia y las instituciones, contra el pueblo brasileño. No tiene respeto ni siquiera por quienes murieron (por Covid-19). Pero no creo que (un impeachment) deba ser pedido por un partido, sino por una instancia no partidaria (…), porque si no será una propuesta ideologizada y eso será pretexto para que muchos diputados no quieran participar en ella”.