Más de 315 mil catalanes pidieron la libertad de líderes independentistas

Unas 315.000 personas, según datos de la policía -750.000 según la organización- salieron a la calle ayer al mediodía en Barcelona para pedir la libertad de los líderes del independentismo catalán presos en cárceles de Madrid en una manifestación de carácter transversal convocada por el Espai Democràcia i Convivència de la mano de entidades sociales, culturales, sindicatos y partidos políticos.

“Os queremos en casa” fue el clamor primordial de una movilización que llenó las principales calles de la ciudad condal para para pedir la libertad de los nueve ex miembros del Govern y el Parlament y rostros visibles de entidades soberanistas encarcelados bajo acusaciones de rebelión y, en algunos casos, de malversación.

Esta marcha se convocó puesto que hoy se cumple medio año que el presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, y el ex presidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, se encuentran en prisión preventiva. 164 días llevan entre rejas el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el ex conseller de Interior Joaquim Forn. Por su parte, los ex consellers Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa suman cerca de dos meses en prisión preventiva, desde noviembre, mientras que la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell acumula 24 días en prisión.

Los manifestantes tampoco olvidaron a los políticos desplazados a Bélgica (Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig), Suiza (Anna Gabriel y Marta Rovira), Gran Bretaña, Clara Ponsatí,y Alemania, Carles Puigdemont, quien desde Berlín, escribió en su cuenta de Twitter dos mensajes de apoyo a la iniciativa y recordando que “Catalunya pide libertad”. “Somos ciudadanos de Europa que sólo queremos vivir en paz, libres y sin miedo”, agregó junto a cuatro imágenes de la “gran y democrática manifestación” de Barcelona.