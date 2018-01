Médico que integró junta que recomendó indulto atendía a Fujimori desde 1997

Uno de los médicos que integró la Junta Médica Penitenciaria que recomendó el indulto para el ex Mandatario Alberto Fujimori, Juan Postigo, atendía al ex gobernante peruano desde 1997 e incluso lo operó en 2010 de una lesión cancerígena, lo que representaría un hecho irregular según publicaron medios peruanos este lunes.

Postigo, especialista oncólogo en cuello y cabeza, operó al ex Presidente en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (Inen) el 17 de febrero de 2010, cuando cumplía sus sentencias por abusos a los derechos humanos y corrupción, de acuerdo a una ficha de control anestésico intraoperatorio publicada por el diario El Comercio.

Sin embargo, el cirujano venía atendiendo a Fujimori desde 1997 cuando se le detectó una lesión cancerígena en la lengua y se le extrajo completamente.

Al respecto, el ex integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales Roger Rodríguez, que renunció la semana pasada tras el indulto otorgado a Fujimori, declaró a El Comercio que “es absolutamente irregular que el doctor de un interno integre la Junta Médica Penitenciaria” por la visión subjetiva que tendrá a su favor.

Rodríguez agregó que un hecho así “no se ha dado nunca en la Comisión de Gracias Presidenciales. Lo que se busca en el ámbito del derecho público es que los médicos que evalúen a un interno actúen con la mayor objetividad posible”, apuntó.

Tras las críticas por el indulto humanitario otorgado a Fujimori, el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, afirmó que los integrantes de la Junta Médica habían sido elegidos de forma aleatoria y que la inclusión de Postigo respondía a que no hay muchos galenos de su especialidad.

Fujimori, quien cumplía desde 2009 una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, recibió el pasado 24 de diciembre un indulto otorgado por el Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.

