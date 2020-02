México confirma el primer caso de coronavirus en el país

El coronavirus ha llegado a México. El gobierno ha confirmado este viernes el primer caso de Covid-19. Se trata de un hombre de 35 años, residente de la capital del país, que viajó a Italia hace un par de semanas y tuvo contacto directo con una persona sospechosa de tener el virus, según ha informado Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante la conferencia matutina de este viernes del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el funcionario, el contagiado presenta síntomas leves, se encuentra hospitalizado y estable. Sobre el contagiado, el secretario señaló que su condición de salud es “estable, no tiene neumonía y los síntomas son parecidos a los de un catarro, de muy bajo riesgo”.

En cuanto se confirmó el caso, las autoridades contactaron a la familia más cercana, cinco miembros en total, que se encuentran en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. López Gatell aclaró que no necesitan ser hospitalizados, sino que es parte del protocolo de aislamiento epidemiológico.

Las autoridades informaron que durante la madrugada se detectó otro posible caso, en el Estado de Sinaloa, un hombre de 41 años, con síntomas leves y que dio positivo en la primera prueba que se le ha realizado. A la espera de la confirmación de la segunda prueba, se encuentra en aislamiento en un hotel. Ambos casos están relacionados con un mexicano residente en Bérgamo, Italia.

“Esto no se puede contener, pero eso no quiere decir que no se pueda mitigar la transmisión, hasta el grado potencial de eliminarlo”, explicó el subsecretario de Salud. López Gatell lanzó un mensaje tranquilizador y ahondó en lo que ha venido siendo la tónica en todo el mundo: “La mayoría de los casos son leves, son síntomas como los de un catarro, en personas que no tengan edad avanzada o con enfermedades crónicas, los efectos son mínimos”.

México ha intensificado la vigilancia del coronavirus desde el pasado 30 de enero, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional por el virus. El país latinoamericano ha aplicado un protocolo de identificación de contagios en terminales aéreas y toma muestras de casos sospechosos. Se ha pedido a la población que presenta síntomas como fiebre alta, tos y escurrimiento nasal que acuda a un médico, mantenga limpias áreas de uso común y evite el uso del transporte público, así como salir de sus hogares.

México no ha estado exento de la paranoia y la difusión de noticias falsas, pese a que el primer caso detectado en Latinoamérica se dio a conocer apenas esta semana, en Brasil. Cuando se hizo público, por ejemplo, que un crucero que había sido rechazado de Jamaica y de las Islas Caimán podía atracar en Cozumel, una isla del Caribe mexicano, un puñado de residentes locales salió a quejarse y a gritar consignas contra los tripulantes de la embarcación. En el caso del crucero, las autoridades han informado que se descartó la presencia del virus tras examinarse de dos personas sospechosas que dieron positivo a influenza. La tripulación de la embarcación podrá desembarcar en el transcurso de este viernes.