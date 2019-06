México espera que EE.UU. rectifique los aranceles impuestos como “castigo” por el flujo migratorio

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Estados Unidos rectificará las medidas arancelarias anunciadas por Donald Trump como castigo por el continuo flujo migratorio.

«Les digo a todos los mexicanos que tengan confianza, que vamos a superar esta actitud del gobierno de Estados Unidos y que van ellos a rectificar, porque México no merece un trato como el que se quiere aplicar», señaló el Mandatario desde el Palacio Nacional.

En su conferencia matinal, el Jefe de Estado reiteró que México no caerá en «ninguna provocación» y que no se contestará «a la desesperada» ante esta decisión de Trump.

Trump anunció este jueves a través de Twitter la imposición de aranceles del 5% a partir del 10 de junio a todos los productos mexicanos, si la nación no frenaba la migración.

«Diálogo y no confrontación»

En respuesta, el líder izquierdista envió una carta al Presidente Donald Trump, en la que pidió diálogo y no confrontación, e indicó que no creía en la Ley de Talión, e instó a su homólogo estadounidense a no convertir EE.UU en un «gueto».

Este viernes, López Obrador reconoció no tener constancia de que Trump o su equipo hayan respondido a la misiva, «por esto no podemos decir más que lo expresado en la carta», y recomendó actuar «con prudencia».

Apostando por el diálogo, el Mandatario informó que desde este mismo viernes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, estará en Washington intentando buscar una solución al conflicto.

Recordó además que México ya ha implementado medidas para frenar el flujo migratorio, pero, apelando al humanismo, dijo que no va a «culpar» a quienes buscan oportunidades en otros países.

«Sí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad con las políticas migratorias. Y de todo esto se va a informar en Washington», apuntó, y añadió que el país «no ha desatendido» el asunto migratorio.

López Obrador afirmó que «el Presidente Trump va a comprender que no es de esa manera que se pueden resolver las cosas», convencido que tanto los mexicanos como los estadounidenses están «a favor del libre comercio».

Finalmente, apuntó que continuará el proceso de ratificación en el Senado mexicano del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), trámite que comenzó solo una hora antes del anuncio de Trump.

Peso mexicano

Producto del anuncio de EE.UU, el peso mexicano ha perdido valor frente al dólar estadounidense en las últimas horas, y se acerca peligrosamente a las 20 unidades por billete.

La divisa se ha cotizado en 19,75 unidades por dólar, lo que representa una depreciación del 3,46% frente al cierre del mercado interbancario de este jueves.

Este 30 de mayo el dólar se depreció un 0,31% frente al peso mexicano en el mercado interbancario antes de conocerse los gravámenes, según la información que publicó el Banco de México.