Ministra peruana: “El asintomático contagia sólo cuando toca y respira”

Una ola de comentarios ha generado las recientes declaraciones de la ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, quien sostuvo que no es necesario tomar pruebas a las personas que no tienen síntomas, ya que tendrían un menor riesgo de transmitir la enfermedad.

“El asintomático contagia únicamente, en un porcentaje muy pequeño, cuando toca y cuando respira… ¿cómo se contrae el virus? cuando lo respiro o porque lo toco”, dijo la titular de Salud en entrevista con RPP Noticias, luego de afirmar que los casos asintomáticos de Covid-19 no contagian.

Asimismo, la autoridad sostuvo que la salud pública sólo realiza test PCR a personas que tengan síntomas como fiebre, dolor de garganta y malestar general. “Recuerden que no es una cuestión de tomarles pruebas a todo el mundo, así no se maneja la salud pública. Las pruebas se les hace a las personas que tienen síntomas. Eso está escrito en todas partes, no solamente en Perú”, señaló.

Luego de la polémica desatada en redes sociales, el propio Ministerio de Salud salió a aclarar los dichos de Mazzetti a través de Twitter.

“El asintomático contagia mucho menos que una persona con síntomas, pero es más peligroso porque no muestra la enfermedad, no se cuida y nos confiamos, sostuvo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti”, publicó la cuenta oficial del organismo.