Muere el juez que encabezó causas por presunta corrupción contra Cristina Fernández

El magistrado Claudio Bonadio padecía una enfermedad terminal.

El juez argentino Claudio Bonadio, instructor de una decena de causas por presunta corrupción contra la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su entorno, murió durante la madrugada de este martes en su casa de Buenos Aires. El magistrado, de 64 años, arrastraba las consecuencias de una lesión cerebral que el año pasado lo obligó a una delicada operación.

Con la muerte de Bonadio, Cristina Fernández perdió al hombre al que acusó de “sicario” y “pistolero” y al que siempre vinculó con una supuesta maniobra del gobierno de Mauricio Macri para sacarla de la carrera política. Bonadio fue un verdadero azote judicial para la ex Presidenta, el primer juez que la procesó en una causa por presunta corrupción. Fue el 13 de mayo de 2016, apenas cinco meses después de que la ex Presidenta dejase la Casa Rosada. No lo hizo por corrupción, sino por haber perjudicado al Estado en una operación de venta de dólares poco antes de que terminara su mandato. La causa se conoció como “dólar futuro” y fue la primera de una larga lista.

Bonadio intentó siempre meter presa a Cristina Fernández, pero chocó contra la negativa del Senado de retirarle los fueros que como senadora la protegen de la prisión preventiva. Eso no le impidió avanzar en una decena de investigaciones.

Las causas que Bonadio llevaba contra la ex Mandataria sumaban una decena, entre ellas la de los “cuadernos de la corrupción”. De esos apuntes de un chofer del poder, que detalló viajes cargado de sobornos de empresarios vinculados a la obra pública y altos funcionarios corruptos, se desprendieron otras investigaciones secundarias.

Bonadio procesó en ese expediente a un centenar de empresarios y a Cristina Fernández como la jefa de una presunta asociación ilícita montada desde el Estado para recaudar fondos ilegales.

A finales del año pasado, Bonadio ya había elevado a juicio oral cinco causas contra Cristina Fernández, la había citado a ocho indagatorias en un solo día y le había dictado nueve prisiones preventivas, seguidas de pedidos de desafuero al Congreso. También investigó a sus hijos, Máximo y Florencia, por presunto enriquecimiento ilícito.

Muchos vieron en el magistrado la versión local del brasileño Sergio Moro, el juez que llevó a la cárcel a Luiz Inacio Lula da Silva. Para el kirchnerismo, sin embargo, Bonadio era la encarnación de todos los males de la justicia argentina, fecunda en operaciones políticas contra opositores y permeable a las presiones del poder.

El gobierno de Alberto Fernández tenía en Bonadio un problema que no sabía cómo resolver. Sin los votos necesarios para desplazarlo a través del Consejo de la Magistratura, el órgano responsable de evaluar la gestión de los jueces, buscaba una salida “honorable” bajo la fórmula de una jubilación anticipada. Pero no tuvo en cuenta que Bonadio era superviviente de mil batallas.

Peronista declarado, el juez llegó a los tribunales federales en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Antes había sido secretario de Asuntos Legales del ministro de Interior, Carlos Corach, el hombre que más poder acumuló durante los años ‘90.

Con los años, el juez acumuló más de 40 denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, de las cuales salió indemne. Cristina Fernández lo demandó más tarde por mal desempeño, sin éxito. La muerte se llevó, finalmente, al hombre que puso a la ex Presidenta contra las cuerdas.