Odebrecht restituirá a Guatemala US$17,9 millones pagados en sobornos

La empresa brasileña Odebrecht, implicada en una red millonaria de sobornos, restituirá a Guatemala los 17,9 millones de dólares pagados en sobornos por la ampliación y reparación de una carretera.

El acuerdo, rubricado el seis de septiembre pasado en Brasil entre la constructora y el Ministerio Público (MP-Fiscalía), fue dado a conocer por la fiscal general, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el colombiano, Iván Velásquez.

En esta “primera fase” de la investigación realizada en el país centroamericano, que aún “da para más”, están implicados el ex candidato a la presidencia y empresario, Manuel Baldizón, detenido en Miami, y el ex ministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, supuesto cerebro de la trama, detalló Aldana.

Fue este último, funcionario durante el gobierno de Otto Pérez Molina -en prisión preventiva por varios casos de corrupción- el que “gestionó y concretó con los directivos de Odebrecht” el pago de 17,9 millones de dólares, utilizando como vía al Ministerio de Comunicaciones, agregó la fiscal.

Los abonos, que se realizaron a través de testaferros, empresas y cuentas en varios países, como Panamá, China o Antigua y Barbuda, se repartían de la siguiente forma: 11,6 millones para Sinibaldi, 5 para Carlos Arturo Batres, y 3 para Baldizón, de los que solo cobró 1,3 millones.

Sinibaldi se reunió por primera vez con directivos de Odebrecht en diciembre de 2011 y al año siguiente, cuando asumió su cargo en el gobierno, se adjudicó y firmó el contrato para la rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA2 a Occidente, la obra de la constructora brasileña en el país centroamericano aún está sin terminar.

Los primeros indicios, con respecto a esta primera fase de la investigación, aparecieron en el marco del caso “Construcción y Corrupción”, una millonaria red de corruptelas, y continuaron el año pasado, después de que Brasil proporcionara información a Guatemala.

Pero además, la Fiscalía tiene como colaboradores en esta causa a la empresa, con la que firmó un acuerdo en el que se pactó el pago de los 17,9 millones de dólares, y dos directivos brasileños de Odebrecht, que tienen procesos abiertos en su país, pero que deben pagar al Estado guatemalteco casi 70 mil dólares de multa.

Baldizón, quien no jugaba un papel dentro del gobierno de Pérez Molina, facilitó “cuentas y empresas” a los implicados en esta trama para poder cobrar las coimas, y en los allanamientos realizados hasta el momento, se descubrieron grandes propiedades y una colección de vehículos de lujo, detalló Velásquez.

Según un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht -que pidió disculpas a los guatemaltecos en un comunicado y en el mismo se comprometió a mantener una actitud “ética y transparente”- pagó 788 millones de dólares en sobornos en unos 12 países de América Latina, entre ellos a Guatemala.

Relacionado