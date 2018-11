Oposición venezolana exige que Michelle Bachelet visite el país como comisionada de la Onu

– La presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento criticó dichos de la ex Presidenta sobre Brasil pero nada ha dicho sobre la dramática realidad de Venezuela.

Desde la Udi se sumaron a las solicitudes de la oposición venezolana para que la ex Presidenta Michelle Bachelet, en su calidad de alta comisionada de Derechos Humanos de la Onu, visite ese país a constatar la crisis que -acusan- hay bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

Esta semana el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió la visita de Bachelet a Venezuela para que constate la “violación a los derechos humanos”, en lo que fue el quinto llamado de la oposición, incluyendo las peticiones previas de familiares de los “presos políticos”.

Tanto desde el gremialismo chileno como de la oposición venezolana manifestaron su molestia por la lentitud de respuesta que han tenido los llamados, en comparación con la “rapidez” con la que Bachelet reaccionó al triunfo electoral del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, advirtiendo que estará “muy atenta” para que “se respeten los derechos humanos” en el gigante sudamericano.

La presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano, Delsa Solórzano, entiende que “hay temores con el caso del señor Bolsonaro”, pero fustigó que “ni siquiera está en ejercicio y ya va a estar atenta a lo que va a ocurrir en Brasil, cosas que no han pasado, y que aquí están pasando”, desde donde “se enviaron unas cartas y no ha habido ningún tipo de pronunciamiento”.

“Por el amor de Dios, ¿Qué hace falta para que vengan (desde la Onu)? ¿Que nos vayamos caminando a Ginebra (Suiza), atravesando el Atlántico?”, reprochó.

Coloma: Visita

es “fundamental”

A esa crítica se sumó el senador de la Udi Juan Antonio Coloma, quien cuestionó que “no puede ser esa velocidad instantánea respecto a lo que puede ocurrir en un país respecto a un presidente que aún no asume y no tener la misma fortaleza para reclamar por lo que está sucediendo en otro país con un presidente en ejercicio”.

“A nadie le cabe duda que en Venezuela se están violentando dramáticamente los derechos humanos y la petición de la oposición venezolana es completamente razonable, necesaria, fundamental, porque de otra forma no se entiende cómo puede cumplir su labor. Es fundamental que la comisionada vaya lo antes posible a Venezuela”, insistió Coloma.

Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López, y María Corina Machado, coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, pidieron esta semana ante la Oficina del Programa de Naciones Unidas por el Desarrollo en Caracas que Bachelet encabece una delegación al país.

PC acusa

“persecución” a Bachelet

Desde el Partido Comunista chileno, por su parte, miran con desconfianza las constantes peticiones de la oposición venezolana hacia Bachelet.

“Se está usando una situación de una manera muy arbitraria me parece que no tiene ningún fundamento y lo único que están haciendo es tratar de usar una situación. Me llama la atención el nivel persecutorio contra la ex Presidenta”, analizó el dirigente Juan Andrés Lagos.

En ese sentido, recuerda que “ella se reunió con el canciller de Venezuela y ha hecho explícito su pronunciamiento respecto a la preocupación que tiene sobre los problemas que afectan a Venezuela”.