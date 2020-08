Padrastro de Ambar fue entrevistado por “Mea Culpa” por crímenes cometidos en 2005

– “Si tú quedaras en libertad, podrías volver a cometer el mismo delito ¿no?”

– “Lo he pensado… Lo he pensado… También me he cuestionado, también lo he analizado y a ciencia cierta, no tengo la respuesta. No podría decirle: “No, es imposible que volviera yo a vivir una situación tan parecida”.

– “Si en un momento determinado exploté de esta manera frente a este tipo de situaciones, ¿explotaré nuevamente? Eso sí que es angustiante. Eso sí que es angustiante, porque eso demuestra que uno no se conoce”.

Según da cuenta Biobío, la conversación tuvo lugar en 2006 y los protagonistas eran Carlos Pinto y Hugo Bustamante Pérez. El primero trabajaba para el exitoso programa televisivo “Mea Culpa”, mientras que el segundo se encontraba tras las rejas.

Un año antes de la grabación -que aún ronda por redes sociales-, Bustamante había asesinado a su hijastro y a Verónica, su pareja. Los estranguló, los golpeó brutalmente y luego los metió a un tambor de 200 litros de capacidad. Días después los enterró en el patio de una casa que había arrendado en Villa Alemana, región de Valparaíso, con el mismo dinero que le había robado a la mujer.

Su caso conmocionó al país por la frialdad con la que actuó, lo que le valió ganarse un capítulo en el espacio policial de Pinto. Y años más tarde, en 2016, causó indignación, al salir en libertad sin que incluso lo pidiera.

Hoy, su nombre volvió a tomarse la opinión pública: está acusado de asesinar a Ambar, su hijastra, a quien se le perdió el rastro el miércoles 29 de julio pasado, justamente luego de visitar el domicilio del hombre.

Hasta este jueves poco y nada se sabía qué le pudo haber ocurrido, pero el panorama podría comenzar a aclararse. La Policía de Investigaciones concretó la detención de Bustamente, al encontrarse restos humanos y de vestimentas en su vivienda, que de acuerdo a la PDI concuerdan con la niña desaparecida. Su madre confesó que él mató a Ámbar.

El trágico historial del “Asesino del Tambor” lo reconstruye BioBioChile en su página web.