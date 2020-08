Paleontólogos descubren nueva especie de dinosaurio relacionada con el Tiranosaurio rex

Medía 4 metros de largo y vivió en el periodo Cretácico, hace unos 115 millones de años.

“Estaba caminando por la playa, pateando piedras y me encontré con lo que parecía un hueso de dinosaurio. Me sorprendió mucho descubrir que podría ser una nueva especie”, fue el pensamiento del paleontólogo Paul Farrell, cuando hace un año caminaba cerca de la ciudad de Ryde en la isla de Wight al sur de Gran Bretaña.

Farrell junto a sus colegas de la Universidad de Southampton han pasado meses estudiando los cuatro huesos hallados y que luego determinaron que pertenecían al cuello, la espalda y la cola de un nuevo dinosaurio “previamente desconocido para la ciencia”, según un comunicado de la universidad.

El dinosaurio habría medido unos 4 metros de largo y es un tipo de dinosaurio terópodo, un grupo de carnívoros que normalmente caminaban sobre dos patas en lugar de cuatro, lo que incluye al Tyrannosaurus rex. Vivió en el periodo Cretácico, hace unos 115 millones de años, según el comunicado.

Los científicos llamaron al dinosaurio Vectaerovenator inopinatus, un nombre que se refiere a grandes sacos de aire en algunos de los huesos, que se ven comúnmente en los terópodos, y que ayudó a los investigadores a identificar la especie. Los sacos también se ven en aves modernas; probablemente ayudaron a crear un sistema de respiración eficiente en estos dinosaurios, al mismo tiempo que aligeraron el esqueleto.

Los huesos fueron desenterrados en tres descubrimientos independientes, todos ellos gracias a personas que se encontraban de visita en la isla inglesa. “Este notable descubrimiento de fósiles conectados por tres individuos y grupos diferentes se sumará a la extensa colección que tenemos y es genial que ahora podamos confirmar su importancia y exhibirlos para que el público se maraville”, dijo Martin Munt, curador del museo donde se mostrarán próximamente.

“Nos sorprendió lo hueco que era este animal: está plagado de espacios de aire. Partes de su esqueleto deben haber sido bastante delicadas”, dijo Chris Barker, estudiante de doctorado en la universidad que dirigió el estudio. “El registro de dinosaurios terópodos del periodo Cretácico medio en Europa no es tan bueno, por lo que ha sido realmente emocionante poder aumentar nuestra comprensión de la diversidad de especies de dinosaurios de esta época”, agregó.

Los cuatro huesos fueron encontrados durante varias semanas el año pasado por tres grupos diferentes. Robin Ward, un cazador de fósiles habitual de Stratford-upon-Avon, estaba con su familia visitando la isla de Wight cuando hicieron su descubrimiento. Dijo: “La alegría de encontrar los huesos que descubrimos fue absolutamente fantástica. Pensé que eran especiales, así que los llevé cuando visitamos el Museo Dinosaur Isle. Inmediatamente supieron que eran algo raro y preguntaron si podíamos donarlos al museo. para ser completamente investigado“.

James Lockyer, de Spalding, Lincolnshire también estaba visitando la isla cuando encontró otro de los huesos y es también un cazador de fósiles habitual. “Se veía diferente de las vértebras de reptiles marinos con las que me he encontrado en el pasado. Estaba buscando un lugar en Shanklin y me dijeron y leí que no encontraría mucho allí. Sin embargo, siempre me aseguro de buscar en las áreas que otros no lo hacen, y en esta ocasión valió la pena“, dijo. Este estudio confirmó que esos huesos separados probablemente eran del mismo dinosaurio, que probablemente vivía al norte de donde se encontraron sus huesos; los investigadores especulan que el cadáver se había arrastrado al mar poco profundo cercano.

La isla de Wight es uno de los principales lugares de Europa para los restos de dinosaurios y fósiles, y alberga el Museo de la Isla de los Dinosaurios, donde todos los afortunados cazadores de fósiles trajeron los huesos de Vectaerovenator.

Los hallazgos del equipo se publicarán en la revista Papers in Palaeontology.