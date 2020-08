Párroco “deseó la muerte” a fieles que no asisten a misa durante la pandemia

Una polémica se ha originado en Brasil luego que un párroco indicara en la homilía de una de sus misas que los feligreses que no asistían en periodo de pandemia debían morir. Días después, debió pedir disculpas por sus dichos.

El sacerdote es Antônio Firmino Lopes Lana, quien pertenece a la parroquia de Sao Joao Batista en la ciudad de Visconde do Rio Branco. En su juicio, todos quienes no son parte de grupos de riesgo deberían asistir a la iglesia.

Aquella misa fue transmitida vía Facebook a cerca de 500 personas, quienes escucharon con cierto grado de molestia los juicios del hombre.

“Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: ‘Yo sólo voy a la iglesia cuando haya una vacuna’. Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no?”, sostuvo.

A lo que agregó: “Porque hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe”.

Como era de esperarse, la situación originó una polémica bastante dura entre el párroco y algunos miembros de su iglesia, quienes incluso pidieron que renunciara a su cargo.

En declaraciones al Journal O’Globo, algunas integrantes indicaron que los dichos eran inaceptables, teniendo en cuenta que Brasil es el segundo país más afectado por la pandemia en todo el mundo, con más de 115.000 personas muertas.

“¿Participar en una misa en la que el sacerdote desea la muerte de las personas durante el distanciamiento social? ¡Fuera! ¡Querido sacerdote, son miles de muertos en Brasil y millones en el mundo!”, expresó una seguidora.

“¿Cómo se puede realizar una misa deseando la muerte? ¡Es absurdo!”, agregó otra persona.

Aquellas declaraciones hicieron que Lopes Lana publicara otro video, en el cual expresa disculpas por los dichos expresados el pasado domingo.

“Fue un infeliz comentario, aquellos que me conocen saben que defiendo la vida por sobre todas las cosas”, expresó arrepentido.