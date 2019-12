Pepe Mujica lanza dura crítica contra el movimiento feminista: “Es bastante inútil”

El ex Presidente de Uruguay y actual senador de ese país manifestó que “la estridencia termina jodiendo la causa porque crea una antípoda quejosa”.

El ex Presidente y actual senador de Uruguay, José Mujica, dio una entrevista al semanario Voces de su país y se refirió a los movimientos sociales, la lucha feminista y otros temas de la contingencia.

En una conversación de tres horas en el campo, que se resumieron en 14 páginas, “Pepe” se refiere a absolutamente todo, pasando por la voracidad de los chinos, el color de pelo de la Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, y más.

Una frase que ha sido destacada por medios internacionales es que Mujica califica al feminismo como “inútil”, aunque la respuesta es más larga y argumentada. Cuando le pregunta por ese tema, replicó el ex Mandatario de 84 años.

– El feminismo te está invadiendo. A vos que no te gustaba mucho, te pasaron por arriba.

– “Y bastante inútil”.

– ¿Sí?

– “Es bastante inútil el feminismo, porque creo que el machismo es un hecho y que la agenda de derechos de la equiparación es inobjetable. Pero la estridencia también termina jodiendo a la causa de la mujer, porque crea una antípoda quejosa. Excita lo reaccionario de la propia sociedad, que está ahí. Veo que por el lado de la universidad vienen equiparados”.

– ¿Vienen equiparados?

– “Pero claro, si las mujeres son menos ‘pelotudas’ que los hombres y terminan las carreras, y cada vez hay más profesionales mujeres. Ese es el mundo que viene y no lo para ni Peteco. Es notorio. Hay carreras como en el Poder Judicial donde vamos a tener que pedir la cuota masculina”.

Párrafos destacados

“Me resisto a que el feminismo pueda sustituir a la lucha de clases. Porque las clases sociales las veo también dentro del movimiento feminista”.

“Hay mujeres explotadas. Y el último orejón del tarro lo componen las mujeres abandonadas con hijos, y el movimiento feminista no les da bola. Es una de las cosas más dolorosas. Donde más machismo hay es en los escalones más bajos de la sociedad, porque el hombre la deja tirada con tres o cuatro y se las toma. Y que se arreglen. De todas maneras, la mujer, con sus fallas y sus cosas, la mujer tiene una responsabilidad con sus hijos que no es la del hombre. Trata de hacer cualquier cosa para darles de comer y protegerlos”.

“La mujer siempre es una madre. Y nosotros andamos por el mundo siempre precisando una, porque, si no, no sabés dónde tenés la camisa”.

“Pienso que la agenda de derechos es una expresión de la estupidez humana. Con su culo cada cual que haga lo que quiera, mientras no joda a otro. Existió toda la vida, es más reaccionario el hombre moderno que el antiguo. El que lea la Ilíada con poca atención se da cuenta de que Patroclo y Aquiles marchaban, no me jodan. Alcibíades era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Yo qué sé, está plagada la historia de arquetipos de ese tenor en el mundo antiguo”.

Sobre el estallido social en Chile

“El neoliberalismo es como una putrefacción del viejo liberalismo, transformado en un recetario económico, que no tiene ningún problema de ir con una dictadura o con mongo. Utiliza las dictaduras como instrumento. Tiene el mérito en América Latina de haberse probado a fondo con Pinochet”.

“Hizo una experiencia total, y logró que en un país todo fuera mercado: las jubilaciones, la salud, todo. Y ahora tenemos el resultado en las calles. Bueno, loco, ¿no sacan una conclusión? ¿No pueden sacar una conclusión crítica? ¿O qué fue? ¿El Espíritu Santo que se dio vuelta y se transformó en anarquista?

“Acá caen de todas las nacionalidades y no hay semana que no vengan tres chilenos, del norte, del sur, mapuches, y no hay uno que me hable bien. Mirás los números y están fenómenos, pero hablás con la gente y después vas a tener una idea de la bronca que hay. Es como dice la consigna esa que sacaron: no son los treinta del boleto, son los treinta años. Esa fue la chispa”.