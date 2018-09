Periodista que destapó Caso Watergate lanza libro sobre “manicomio” de la administración Trump

El incendiario texto relata episodios inquietantes: desde que el Presidente habló de matar al Mandatario de Siria hasta que sus colaboradores le esconden documentación por seguridad nacional.

La Casa Blanca está nerviosa. La próxima semana se publica un libro sobre lo que ha ocurrido en su interior desde que llegó Donald Trump al poder. No es esta otra publicación con anécdotas sobre cuánta televisión consume el Mandatario o su irascibilidad con los funcionarios. “Fear: Trump in the White House” (“Miedo:Trump en la Casa Blanca”) es un trabajo del dos veces ganador del Pulitzer, Bob Woodward. El periodista relata que el Presidente habló de matar al líder sirio Bachar Al Asad o que ha calificado de “retrasado mental” al fiscal general Jeff Sessions. La publicación de algunos extractos por The Washington Post ha desatado críticas y desmentidos de Trump y de varios de los aludidos. Por si faltara morbo, el Post ha publicado una conversación entre el Presidente y el autor, mantenida hace un par de semanas. “Tú siempre has sido justo”, le dijo el Jefe de Estado antes de leer el libro.

Woodward, reportero de The Washington Post, se hizo un nombre al sacar a la luz el escándalo del Watergate, que terminó con la renuncia del Presidente Richard Nixon en 1974. Se le considera el mejor periodista de su generación. Para la investigación sobre Trump realizó entrevistas anónimas durante cientos de horas, que ha utilizado para bordar un retrato del Presidente que ha puesto nerviosa a la Casa Blanca.

Hay un patrón de conducta que Woodward bautizó como “golpe de Estado administrativo”. Se refiere a que los asesores más próximos al Presidente le han ocultado textos por temor a que los firme y desate una catástrofe. El periodista mantiene en su libro que Gary Cohn, ex asesor económico de Trump, robó un documento del escritorio del Presidente que este tenía intención de firmar para retirar formalmente a Estados Unidos de un acuerdo comercial con Corea del Sur.

La seguridad es una constante preocupación en la cúpula de la Casa Blanca. El libro relata una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en enero, en la que Trump cuestionó la presencia militar estadounidense en la península coreana, incluida una operación de inteligencia especial que permite a EE.UU. detectar un lanzamiento de misiles norcoreanos en siete segundos -siempre según lo que publica Woodward-. Ante las dudas del Mandatario por el derroche de dinero, el secretario de Defensa, Jim Mattis, le respondió: “Estamos haciendo esto para prevenir la Tercera Guerra Mundial”. Tras el encuentro, Mattis le dijo a los colaboradores cercanos que el Presidente actuó y entendió como “un alumno de quinto o sexto grado”.

El secretario de Defensa también se vio en apuros cuando el líder sirio Bachar Al Asad lanzó un ataque químico contra civiles en abril de 2017. Trump le telefoneó y le dijo que quería asesinar al dictador: “¡Vamos a matarlo! Entremos. Vamos a matar a todos esos malditos”. Tras colgar el teléfono dijo a sus compañeros: “No vamos a hacer nada de eso”.

La portavoz de la Casa Blanca, Sara Sanders, sostuvo que el libro “no es más que una serie de historias inventadas, muchas de antiguos empleados descontentos que hablan para lograr que el Presidente quede mal”. Para salir del paso sobre la batería de anécdotas que se cuentan, Sanders reconoció que Trump “a veces no es convencional, pero siempre obtiene resultados”.