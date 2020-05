Pidió ayuda para encontrar a dueños de perrito perdido pero era un zorro

En medio de la pandemia, el hombre identificado como Marcy en las redes sociales pidió ayuda en Twitter para encontrar a los “dueños” de un cachorro con el que se topó mientras iba por una carretera. Al verlo asustado y tan pequeño, decidió llevarlo a su hogar por mientras y hasta le dio un nombre temporal: Luna.

Pero tras publicar sus imágenes nadie lo reclamó, sólo muchas personas lo ayudaron a compartir el aviso y le expresaron lo adorable que era el animal.

“He rescatado a un perrito que estaba junto a la carretera 275 en la ciudad de Tsukigata. Estaba un poco más allá del Seven-Eleven dirección Sapporo (antes del semáforo). Cuando lo llevé al veterinario, me dijo que era hembra y tenía 1 ó 2 meses de edad. Si crees conocer al dueño, por favor contáctate conmigo #perrorescatado”, escribió en sus redes sociales.

Marcy adjuntó incluso un video, y fue ahí cuando algunos tuiteros comenzaron a advertir que Luna “ladraba muy raro”. Aunque algunos pensaron que era un “tanuki”, una especie de mapache japonés, finalmente después muchos coincidieron en que se trataba de un cachorro de zorro salvaje conocido como kitsune.

Tras eso, el joven llevó nuevamente al animal al veterinario, quien le confirmó que era un zorro. Como es ilegal tener estos animales como mascotas en Japón, pues pueden ser portadores de enfermedades potencialmente peligrosas para los humanos, Marcy decidió contactar a un refugio especializado en estos animales. Desde el lugar, le dijeron que Luna tenía entre 1 ó 2 meses y que como es pequeña e indefensa aún, la cuidarían hasta que creciera lo suficiente para valerse por sí misma.

“En conclusión, lo que rescaté era un ‘zorro’ y no un ‘perrito’. Gracias a todos lo que me avisaron. He consultado con la granja Kita Kitsune buscando ayuda, y me han dicho que se lo pueden quedar, así que planeo llevarlo allí. Parece que esta vez he armado un jaleo a pesar de que no fuera un perro rescatado”, actualizó Marcy más tarde.

Luego, el joven contó que dejó a “Luna” durmiendo junto a otro zorrito de su misma edad en el lugar, mientras el refugio se comprometió a subir una galería de fotos del animal más adelante.