Piñera arriba a Lima con críticas a Maduro: “Indudable, en Venezuela no hay democracia”

El Presidente Sebastián Piñera arribó este viernes a Lima, Perú, para participar de la Cumbre de Las Américas junto a la mayoría de los Mandatarios de la región.

Al llegar a su hotel, ubicado en el barrio limeño de San Isidro, la máxima autoridad nacional conversó con los medios internacionales y criticó duramente la situación política venezolana.

“Bueno, es indudable que en Venezuela no hay democracia, no hay estado de derecho, no hay respeto por los derechos humanos ni tampoco están organizadas elecciones limpias y transparentes. Por lo tanto, ningún país ni ninguna persona que realmente se compromete con los valores y principios democráticos puede reconocer una elección que no está siguiendo las reglas básicas”, señaló.

“Además, creemos que el hecho de haber ignorado y haberle quitado todos los poderes a la Asamblea Nacional es otro reflejo de la falta de voluntad democrática del actual gobierno del Presidente Maduro”, agregó Piñera.

Reuniones bilaterales

Además, el Presidente Piñera sostuvo una reunión bilateral con su par peruano, el recientemente asumido Martín Vizcarra, con quien conversó de transparencia y políticas de integración entre ambos Estados.

La reunión tuvo espacio para el humor y, entre aplausos y risas de los presentes, Sebastián Piñera bromeó con los efectos físicos que produce el cansancio en quienes ejercen presidencias de países.

Este sábado, el Mandatario chileno sostendrá una segunda reunión bilateral, esta vez con el Presidente de Haití con quien conversará de políticas migratorias.