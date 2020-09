Polémica desata en EE.UU. reportaje en que Trump califica de “perdedores” a los militares muertos en guerras

Una publicación de The Atlantic desató un nuevo frente en la carrera electoral por la Presidencia de Estados Unidos.

En el artículo, múltiples fuentes citadas en el anonimato por el premiado periodista Jeffrey Goldberg relatan varios episodios en que el Presidente y candidato Donald Trump se refiere a soldados caídos o capturados en guerra como “tontos (suckers)” y ”perdedores”. También habría pedido que los veteranos no sean mostrados en la parada militar que estaba organizando.

“¿Por qué debería ir a ese cementerio? ¡Está lleno de perdedores!” habría expresado en 2018, según cuatro fuentes distintas citadas por el medio, en uno de los episodios durante una cancelada visita a un cementerio para caídos durante la Primera Guerra Mundial cerca de París, Francia.

También se habría referido a los 1.800 marines que perdieron sus vidas en la histórica batalla de Belleau Wood como “tontos” por morir, y habría dicho no entender por qué los Estados Unidos intervinieron en favor de los Aliados.

En otro episodio, cuando debía rendir respetos al hijo caído del entonces Secretario de Seguridad Interna John Kelly, le habría preguntado al también exmilitar “no lo entiendo, ¿qué ganaban ellos?”.

Los presuntos dichos, aunque ponen al Mandatario en aprietos frente a parte de sus votantes, tienen precedentes.

Previamente, durante su primera campaña presidencial en 2015, Trump cuestionó que al difunto senador John McCain se le trate como un héroe de guerra tras haber pasado capturado por 5 años en la Guerra de Vietnam. El mismo conflicto bélico para el cual él fue convocado en su juventud, evitando el servicio militar por problemas óseos en sus pies.

“No me gustan los perdedores. No es un héroe de guerra. Me gusta la gente que no fue capturada”, manifestó entonces en tono de mofa.

Tanto la Casa Blanca como el mismo Trump salieron a rechazar el artículo, afirmando que son “todas mentiras”, incluyendo las palabras del Mandatario contra McCain pese a que él mismo las difundió en Twitter en ese entonces.

Calificó el artículo como “horrible”, por cuanto “no hay nadie que los respete más que yo”, asegurando que “yo he hecho más por los militares que casi cualquier otra persona”.

Luego de la polémica desatada en el país, el candidato opositor, Joe Biden, salió también para reprochar al Mandatario, afirmando que los dichos son “deplorables” y que “si son ciertos”, éste debería “disculparse humildemente”.

“Siempre tengo cuidado de no perder mi temperamento, tal vez esto es lo más cerca que he estado en esta campaña”, manifestó, recordando que su hijo Beau sirvió voluntariamente en la Guerra en Irak: “Mi hijo no es un tonto, y sus amigos que no regresaron no son perdedores”.