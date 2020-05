Policía de 21 años denunció que fue violada por cuatro oficiales en Buenos Aires

Una oficial de 21 años perteneciente a la Policía de Buenos Aires denunció que fue violada por cuatro compañeros el último fin de semana, durante la celebración del cumpleaños de un agente al interior de un recinto deportivo, donde hospedaban por la cuarentena.

De acuerdo a la denuncia, la joven estaba en un baño en estado de ebriedad y teniendo relaciones sexuales consentidas con otro policía, cuando otros cuatro compañeros ingresaron al lugar y la agredieron sexualmente.

Se trata de Alex Fabián Sánchez (22), Matías Gastón Mansilla (26), Tomás Ariel Peredo (21) y Luciano Manuel Rendo (19), quienes violaron a la joven en el baño, mientras que su acompañante salió del baño en aquel momento y se investiga si permitió el crimen o si fue a pedir ayuda.

Los cuatro primeros quedaron imputados por violación con el agravante de “ la pluralidad de intervinientes y por la condición de policía”, mientras que el compañero de la mujer fue procesado por el delito de “omisión de auxilio”, de acuerdo a la Fiscalía.

Los cinco acusados fueron dados de baja, mientras que la víctima -cuya identidad está bajo resguardo- se encuentra con su familia y con permiso especial.

Según los antecedentes, la víctima y los acusados estaban en un gimnasio de la comuna de Malvinas Argentinas junto otros 85 efectivos, donde se hospedaban para cumplir los controles de la cuarentena bajo la cual está el país trasandino desde hace dos meses.

De acuerdo al relato de la víctima, el viernes decidieron quedarse en el gimnasio y no retornar a sus casas, además un grupo aprovechó de celebrar el cumpleaños de un policía. En ese contexto, la madrugada del sábado comenzó a tener relaciones sexuales con un compañero de labores en uno de los baños del recinto, cuando ingresaron otros cuatro efectivos y aprovecharon de violar a la joven.

La víctima comenzó a gritar para que alguien la auxiliara, por lo que luego de algunos minutos otros policías llegaron al baño y detuvieron el accionar de sus compañeros.

La joven señaló en una entrevista con el portal Infobae, que en un momento dudó en denunciar el hecho, pero que otra agente la vio en mal estado y la animó a presentar los cargos contra los victimarios.

Sobre los cinco acusados, descartó alguna responsabilidad en el hombre con el que tuvo relaciones consensuadas y asegura que él salió del baño para pedir ayuda, y que gracias a eso, otros efectivos la fueron a socorrer.

“Estoy un poco enojada porque él salió a socorrerme, fue a pedir ayuda. No sé cómo evalúa la Justicia, pero en mi opinión, si no hubiera salido a alertar, nadie hubiese entrado al baño. Y creo que si no pasaba eso, de ahí no salía (…) Que la justicia haga lo que tenga que hacer y que los responsables, paguen”, concluye.