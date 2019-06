Practican suicidio asistido a menor que luchó contra la depresión tras ser abusada y violada

Medios internacionales informaron sobre la muerte de la joven holandesa Noa Pothoven (17), quien había pedido a su país el suicidio asistido debido a que no podía seguir lidiando con sus problemas de depresión y angustia.

Según detalla The Sun, la joven murió el pasado domingo en su casa de La Haya, bajo el control de profesionales médicos de una clínica llamada The Hague, estando además acompañada por su madre.

La historia de Pothoven estuvo llena de contratiempos, ya que su infancia estuvo marcada por abusos sexuales de familiares y la violación de la que fue víctima por parte de un primo. Nunca se pudo recuperar de aquellas vivencias.

Ella misma había indicado que inició contactos con la clínica The Hague, experta en este tipo de procedimientos, en diciembre pasado. Su objetivo era morir de una forma digna, sin tener dolor y acompañada por seres queridos.

En este caso particular, lo que más dolor ha generado en las últimas horas fue la publicación final de la joven en redes sociales, lo que constituyó una especie de despedida y explicación de su determinación.

“Pensé por mucho tiempo sobre si era necesario compartir esto o no, pero finalmente me decidí a hacerlo de todos modos. Tal vez resultará una sorpresa para muchos, pero yo pensé en este plan por mucho tiempo, y no tomé la decisión de forma impulsiva”, explicó.

“Iré directo al grano: Moriré en un máximo de 10 días. Después de haber luchado y batallado, siento que estoy agotada de todo esto”, agregó.

“He dejado de comer y beber por un tiempo. Después de muchas discusiones y evaluaciones, el equipo tomó la decisión de ‘dejarme ir’ porque mi sufrimiento es intolerable”, añadió.

Junto con eso Noa Pothoven llamó a familiares y amigos a no tratar de hacerla desistir de la acción. “Esta es mi decisión, y no hay vuelta atrás. Amar es también dejar ir, como en este caso”, remató.

La historia de la adolescente llevó a que se publicara un libro autobiográfico llamado “Winning or Learning” (“Winnen of Leren”), el cual espera que sea un manual de autoayuda para jóvenes con problemas de depresión.

Cabe señalar que el suicidio asistido es legal en los Países Bajos, siempre y cuando se realice bajo los estándares médicos que impone la “Ley de Terminación de la Vida”, que fue aprobada en 2002.

Asimismo, los menores de 12 años también pueden someterse a este procedimiento, siempre y cuando un doctor determine que su sufrimiento “no tiene una solución clara”.