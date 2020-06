Presidenta interina de Bolivia plantea aplazar uno o dos meses más las elecciones generales

Durante un acto de entrega de insumos médicos y de bioseguridad en el departamento de Tarija, en el sur del país, la Presidenta del gobierno de transición de Bolivia, Jeanine Añez, propuso postergar uno o dos meses más las elecciones generales, debido a la emergencia sanitaria por el Covid-19 y el riesgo que representaría para la población acudir a las urnas en medio de la pandemia.

“Nosotros queremos elecciones, pero no me parece responsable no tener elementos suficientes que nos permitan y que les permitan a los bolivianos saber si ese día de la elección no van a correr peligro de contagio. Eso es algo que se tiene que tener en cuenta, y yo creo que postergar probablemente un mes o dos meses no le va hacer daño a nadie y es más, todos los bolivianos vamos a ganar con ello”, afirmó la Mandataria.

La explicación de Añez llega luego de una serie de cuestionamientos de sectores políticos del país, que criticaron que la mandataria no haya promulgado aún la ley que establece la realización de elecciones generales para el próximo 6 de septiembre, tal cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa y enviada al Ejecutivo el pasado 10 de junio.

La Mandataria aseguró que como gobierno y como candidata no se opondrán a la fecha que establezca el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque el país necesita tener certidumbre con la democracia.

Hace poco, el Senado sancionó la Ley 691 de modificación de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020, que define el 6 de septiembre como plazo máximo para la realización de los comicios, después de que el TSE enviara al Legislativo un proyecto de ley con ese objetivo.