Presidente español rechaza críticas de la oposición por ser sede de la Cop25

– Pedro Sánchez consideró que era un “síntoma de debilidad” que al Partido Popular no le guste que Madrid realice el evento acerca del cambio climático.

El Presidente del gobierno de España y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, interpretó como un “síntoma de debilidad” el hecho de que el líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, pareciera molestarse de que su país vaya a ser sede de la Cumbre del Clima de la Onu, luego de los problemas de seguridad por los que atraviesa Chile, el anfitrión original.

“¿Por qué a la derecha le molestan lo que son éxitos para España? Que se sientan orgullosos de que España vaya a albergar esa cumbre contra el cambio climático, que si demuestra algo es el compromiso del gobierno de España y de la sociedad española con la agenda multilateral, la emergencia climática y nuestros lazos con la comunidad iberoamericana”, señaló Sánchez ante 2.500 militantes y simpatizantes en Mislata, Valencia.

Casado expresó el viernes su apoyo a que la cumbre se celebre en Madrid, pero consideró que es “tremendamente cínico” que Sánchez, “que no ha sido capaz ni de garantizar la seguridad de un partido entre el Barcelona y el Madrid vaya dando lecciones en el mundo” para que “vengan aquí las cumbres internacionales de otros países que sufren la misma violencia que se está sufriendo en Barcelona”, en alusión a los disturbios tras la sentencia del “procés” catalán.

“Entiendo que no les gusten las buenas noticias a la ultraderecha, pero que no le gusten a partidos políticos que han gobernado España como el PP durante bastantes años me parece que es síntoma de debilidad y no tener conciencia de que cosas buenas para un país también son buenas para todos y cada uno de los proyectos políticos que aspiran a ser mayoritarios”, replicó este sábado Sánchez a Casado.

El líder del PP afirmó el viernes que Sánchez era un “experto en disfrazarse”, porque “ahora se disfrazan de un partido muy verde” dijo en relación a la cumbre climática. Además, en sus declaraciones, Casado recordó que su partido fue el primero en poner a la “primera ministra del Medio Ambiente” de su país.

El miércoles de esta semana, el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló que nuestro país no realizará las cumbres de la Apec y la Cop25, debido a la crisis social que se vive al interior de la nación. Posteriormente, Piñera dijo Sánchez se contactó con él para ofrecer Madrid como sede del evento, en donde varios países discutirán sobre las acciones a considerar para combatir el cambio climático.