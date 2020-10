Resultados oficiales de las elecciones en Bolivia podrían demorar varios días

– Tribunal Electoral suspendió el conteo preliminar.

El presidente del Tribunal Electoral de Bolivia (TSE), Salvador Romero, informó que se determinó la suspensión del nuevo sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) debido a que los resultados de las pruebas no permiten tener seguridad del conteo rápido.

El Direpre había sido creado específicamente para brindar los resultados iniciales de la votación de este 18 de octubre y en reemplazo del polémico sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Trep), que fue muy cuestionado al permanecer casi un día sin emitir datos y reanudarse de repente con un resultado a favor del entonces Presidente Evo Morales.

Además pidió paciencia a la población, porque los resultados oficiales serán “más lentos” pero con la “plena certeza” de que son los que ha emitido la ciudadanía.

Romero prometió que para informar sobre los datos oficiales, van a trabajar “toda la noche del domingo y las horas del lunes que sean necesarias”. Además, aseguró que todas las personas podrán observar este proceso de conteo.

“Vamos a realizar el mayor esfuerzo para avanzar el domingo por la noche. No se va a paralizar el cómputo y escrutinio en tanto y en cuanto continúen habiendo actas que se puedan computar y este proceso se reiniciará, de ser necesario, el lunes a primera hora”, explicó.

La Onu, la Unión Europea y la Iglesia Católica llamaron a los bolivianos a votar en paz en las elecciones del domingo para evitar que se repitan los hechos de violencia que enlutaron al país tras los anulados comicios de 2019.

Siete millones de bolivianos están convocados a las urnas y unos 300.000 están autorizados para votar en el exterior, más de la mitad de ellos en Argentina. Debido a la pandemia del coronavirus, al menos 28.000 no podrán ejercer su derecho en ciudades del norte de Chile. El izquierdista Luis Arce, delfín de Evo Morales, y el ex Presidente centrista Carlos Mesa son los candidatos con mayores opciones de ganar los comicios, luego de una campaña marcada por la polarización entre seguidores y detractores del ex Mandatario aymara, ahora refugiado en Argentina.

Para ganar en primera vuelta se necesitá más del 50% de los votos, o el 40% y 10 puntos de diferencia con el segundo. De haber balotaje, se celebrará el 29 de noviembre.