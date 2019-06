Sacerdote Alejandro Longueira aseguró ser inocente tras denuncia de abuso

El sacerdote Alejandro Longueira Montes aseguró ser inocente tras ser acusado de abuso de menores, razón por la que se inició una investigación canónica en su contra en la Compañía de Jesús.

A través de una declaración pública, el religioso manifestó que “con profundo dolor he recibido la noticia de la denuncia en mi contra por abuso de un menor, presentada ante la Comisión de Escucha de la Conferencia Episcopal de Chile”.

“Quiero ser muy claro y tajante: soy inocente de lo que se me denuncia. En mis 22 años de sacerdocio y 35 de jesuita jamás he incurrido en un acto como el que se me acusa. Es por esta razón que me defenderé con todas las herramientas jurídicas de que disponga”, precisó.

“Mi voluntad y deseo es que se investigue con la mayor rigurosidad y el máximo de trasparencia esta denuncia. Voy a colaborar en todo lo que se me solicite, no sólo en la justicia canónica sino en los tribunales de justicia, para que esta situación se pueda aclarar en el más corto plazo. Agradezco al Colegio San Ignacio Alonso Ovalle que haya presentado con rapidez esta denuncia a la Fiscalía”, dijo el hermano del ex ministro Pablo Longueira.

El ex capellán del Hogar de Cristo en Concepción planteó que desconoce “las motivaciones para que se haya hecho una acusación como ésta a la Comisión de Escucha del Episcopado, la cual ha sido una instancia muy valiosa para acoger a las víctimas de los abusos sexuales cometidos por religiosos y sacerdotes”.

“Lamento enormemente el dolor que esta situación ha causado en las comunidades educativas a las que he servido y el haber tenido que suspender mi servicio pastoral en Concepción”, finalizó.