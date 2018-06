Sorprenden a integrante de La Manada intentando sacar pasaporte para huir de España

La Fiscalía de Navarra solicitó ayer el inmediato reingreso en prisión de Antonio Manuel Guerrero, el integrante de la Guardia Civil española que se encontraba en libertad condicional, por solicitar un pasaporte el pasado lunes 25. Guerrero fue condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales en contra de una joven en la fiesta de San Fermín de 2016 junto con los otros miembros de La Manada.

“La Fiscalía solicitará la medida cautelar de ingreso en prisión ante el riesgo de fuga manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida expresamente acordada en el auto de que ‘no podía obtener un nuevo pasaporte en el futuro’”, indica el Ministerio Público que también solicitó a la Audiencia Provincial de Navarra que investigue “si los hechos pudieran ser constitutivos de un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar en grado de tentativa”.

Apenas salido de prisión, Guerrero se presentó el lunes en las dependencias de la Policía de Tablada-Sevilla para obtener un pasaporte. Su petición fue rechazada, según informó la Policía Nacional en su cuenta de Twitter, acompañando la información con la imagen de un gif animado en el que Batman dice no con el índice y la cabeza, lo que generó críticas en redes sociales, por usuarios que consideran poco serio informar de esa manera, dada la gravedad del caso.

El guardia civil y los otros cuatro miembros del grupo llevan seis días en libertad porque, entre otras razones, el tribunal entendió que no había riesgo de fuga. Su abogado explicó que el joven intentó tramitar el documento porque lo había extraviado y lo tiene que entregar como parte de las medidas cautelares impuestas por el tribunal.

El joven había solicitado cita previa para realizar ese trámite y acudió a la oficina a las 11,30 horas del pasado lunes, pero la jefa del equipo de expedición de esos documentos en la oficina de Tablada-Sevilla le comunicó la imposibilidad de realizar ese trámite por tener prohibida la salida del territorio nacional.

El abogado del guardia civil, Jesús Pérez, explicó a El País, que los hechos que denuncia la Policía se debieron “a un exceso de celo”. “Guerrero no encontraba su pasaporte y debía entregarlo en cuatro días. Se asustó y yo le recomendé que acudiera a la Policía”, sostiene.

Víctima reaparece con carta

Mientras tanto, la víctima de La Manada rompió su silencio con una carta enviada al canal Telecinco, al “Programa de Ana Rosa” donde se refiere por primera vez a la sentencia que condena a los cinco hombres por el delito continuado de abuso sexual.

La presentadora Ana Rosa Quintana se emocionó con el contenido de la misiva de la joven agredida sexualmente por los cinco condenados a nueve años de cárcel. Se trata de una carta “emotiva, valiente, emocionante”, dijo la conductora.

“Os puedo asegurar que todo el camino que hay que recorrer no es un plato de buen gusto. Pero qué hubiera pasado si yo no hubiera denunciado. No os quedéis callados. Porque si lo hacéis, les estáis dejando ganar a ellos”, dice la víctima de la Manada.

“Supongo que esta carta pensaréis que es para contar mi versión y mi vivencia, pero no es así. Esta carta es de agradecimiento”, escribe la joven madrileña, quien les agradece a sus padres por “no abandonarla”.

“También quiero dar las gracias a los que me han ayudado en este camino, ojalá nunca os hubiese conocido, pero la vida es así, y te trae a las mejores personas en los peores momentos”.

“Agradecer a toda la gente que tomó España y me doy voz cuando muchos me la intentaron quitar, gracias por no dejarme estar sola, por creerme hermanas. Gracias por hacerme sentir parte de la sociedad, porque parece que si te violan tienes que llevar el cartel de violada pegado en la frente”.

La joven pidió además a las otras víctimas a denunciar. “Nadie tiene que pasar por esto, nadie tiene que lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta, de ir sola a casa, de llevar una minifalda… Nos tenemos que lamentar todos de la mentalidad que tiene esta sociedad, donde esto le puede pasar a cualquiera”.

“No podemos bromear con una violación, es indecente y está en nuestras manos cambiarlo. Por favor, sólo pido que por mucho que penséis que no os van a creer, denuncies.

“Está muy bien condenar unos hechos, todos tenemos que ser partícipes de un cambio. Para todas las mujeres, hombres, niñas, niños, que están pasando por algo parecido: se puede salir”, concluyó la joven.