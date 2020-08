Suprema de Colombia ordenó el arresto domiciliario del ex Presidente Alvaro Uribe

El ex Mandatario dijo en su cuenta de Twitter que el fallo le causa “profunda tristeza”.

La Corte Suprema de Colombia ordenó este martes el arresto domicilario del ex Presidente Alvaro Uribe. La decisión tiene lugar en el marco de una causa que lo investiga por supuesta manipulación de testigos, y en la que se encuentra acusado de fraude procesal y soborno. Es la primera vez en la historia que se impone una medida de esta naturaleza a un ex Jefe de Estado

El ex Mandatario se hizo eco del hecho en su cuenta de Twitter: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”, expresó.

El Supremo colombiano investiga a Uribe por dos delitos, fraude procesal y soborno, en el marco de un caso de manipulación de testigos cuyos hechos se remontan a 2015.

Todo sucedió después de un debate en el Senado que organizó Iván Cepeda, parlamentario del Polo Democrático, el partido de izquierda más grande de Colombia, quien es un férreo contradictor de Uribe. En dicho debate Cepeda trató de establecer un vínculo entre el ex Presidente y el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia, además de afirmar que Uribe era una ficha clave para entender el auge del narcotráfico en el país.

Cepeda presentó una serie de testimonios de ex paramilitares. Entre ellos, el de Juan Guillermo Monsalve, quien era el mayordomo de la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe. En su declaración, aseguró que en ese lugar y con el conocimiento de Uribe, entonces gobernador de Antioquia, se había fundado el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la organización paramilitar más grande del país.

El ex Presidente colombiano calificó ese testimonio como falso y le pidió a la Corte Suprema que investigara a Cepeda por manipulación de testigos. Durante ese proceso el Supremo encontró que no había razones para seguir investigando al senador de izquierda y por el contrario sí las había para hacerlo contra Uribe.

En un caso que dividió a Colombia, el pasado 9 de octubre el ex Mandatario fue interrogado por los jueces de la Corte Suprema.

Duque defiende a Uribe

Tras la decisión de la Justicia colombiana, el Centro Democrático anunció una reunión de emergencia para analizar el fallo. Horas antes, el Presidente Duque salió en defensa de Uribe: ”Yo espero que un ex Presidente de la República, cualquiera sea el ex Presidente, pueda ejercer su derecho a la defensa en libertad, entre otras cosas porque es un principio del debido proceso, sobre todo para aquellas personas que han sido revestidas de honores merecidos y que han tenido las más altas dignidades. Ya nadie está pidiendo que no se avance, que no se haga justicia, pero que se haga con las garantías de hacerse en libertad”.

Uribe, ex Presidente de la República entre 2002 y 2010, no sólo fue el primer Mandatario en encabezar el primer cargo de Colombia durante dos periodos consecutivos, sino que se encargó de poner en su reemplazo a su sucesor, Juan Manuel Santos, hoy uno de sus más grandes rivales políticos, y de ser la pieza clave en el ascenso del actual Presidente Iván Duque, su pupilo durante sus primeros años en el Senado, donde todavía sirve como legislador.