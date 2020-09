Timochenko: “Es posible que las Farc hayan reclutado niños”

El ex líder de la guerrilla colombiana y actual presidente del Partido Farc admitió que es posible que hayan existido “excesos” durante la lucha armada.

El máximo líder de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Rodrigo Londoño Echeverri, conocido en la guerra como Timochenko, se volvió el objeto de fuertes críticas tras su declaración en la Jep -Justicia Especial de Paz- sobre el reclutamiento forzado de niños, sobre el cual dijo que no era una política de la organización.

En una entrevista con El Tiempo, Timochenko reiteró esta afirmación, pero matizó que esto no supone una negación a los casos puntuales donde situaciones como el reclutamiento de menores, los abortos obligados o las violaciones hayan podido ocurrir.

“Si entendemos por niño a todo menor de 18 años, definitivamente sí es posible. De hecho, la edad mínima de ingreso a las Farc era de 15 años. De ese modo se podría calificar todos esos ingresos como de niños”, dijo Londoño

Como presidente del Partido Farc, Rodrigo Londoño, ha hecho parte de los mensajes “réplicas” a los que la oposición colombiana tiene derecho cada vez que habla el Presidente Iván Duque en alocución nacional.

Para el ex comandante de las Farc, ahora presidente de su partido político, precisó que para la ex guerrilla esta edad mínima de ingreso está dada por las normas del derecho internacional humanitario que pone a los 15 años como edad válida para ingresar al Ejército.

“La segunda es que hay que pensar en el mundo rural en el que se desarrollaba fundamentalmente la guerra”, cuyas condiciones facilitan la llegada a edades tempranas a la guerrilla.

Señaló que a diferencia del Ejército, que por medio de el servicio militar obligatorio “llevó la fuerza” a “incontables generaciones de muchachos” la guerra, esta no era una práctica de las Farc.

“Que yo haya conocido, no puedo hablar de un solo caso en el que alguien haya sido forzado a ingresar a nuestras filas. Y mucho menos un menor. A las Farc se llegaba conscientemente”, precisó.

Sin embargo, reconoció que: “Eso no significa que no se hayan presentado errores, conductas que si bien no eran política de la organización, sucedieron por encima de la voluntad de ella. No vamos a dejar de reconocerlas. Hoy, hablando con muchos ex guerrilleros sin la intermediación del mando, le cuentan a uno cosas de las que nunca tuvo noticia”.

En el caso de los menores de 15 años que hayan ingresado a las Farc de manera forzada afirmó que “si llegaba a producirse, se trataba de causas excepcionales, muy graves, propias de las condiciones del mundo rural colombiano”.

Respondió que en algunos casos estas incorporaciones se producían por las mismas lógicas de la guerra que llevaban a algunos padres a aconsejar a sus hijos irse a la guerrilla, “donde podían llegar a tener algún futuro”.

Las Farc adelantan desde su desmovilización un proceso de justicia transicional ante la Jep en el cual las condenas por sus actos en el marco del conflicto no incluyen la prisión, sino penas alternativas o actos reparadores que garanticen la justicia para las víctimas. Lo anterior siempre y cuando cumplan con el compromiso de contar toda la verdad de lo sucedido en el conflicto.