Tribunal confirma procesamiento de Cristina Fernández por encubrimiento

Un tribunal de alzada de Argentina confirmó el procesamiento y la prisión preventiva dispuestos sobre la ex Presidenta Cristina Fernández por presunto encubrimiento a terroristas, informaron fuentes judiciales.

La Cámara Federal ratificó las medidas que había adoptado el pasado 7 de diciembre el juez Claudio Bonadio y que la ex Mandataria apeló días después.

Además de procesarla, Bonadio ordenó detener a Fernández, actual senadora, por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a la mutua judía Amia en 1994, que dejó 85 muertos.

Pero como Fernández (2007-2015) tiene fuero parlamentario tras haber asumido este mes una banca en el Senado, el juez solicitó a la Cámara Alta que le despoje de esa protección.

Según informó el Centro de Información Judicial, la Cámara Federal también confirmó el procesamiento con prisión preventiva del ex canciller Héctor Timerman, quien goza del beneficio de la prisión domiciliaria debido a su delicado estado de salud.

El expediente judicial de Bonadio se abrió tras la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero de 2015 contra ella y miembros de su gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, en condiciones que aún se investigan.

El fiscal aseguraba que ese pacto, que oficialmente buscaba llegar a la verdad sobre el atentado, pretendía en realidad encubrir a los imputados iraníes con el fin de mejorar la relación comercial bilateral, algo que la ex Mandataria y su equipo siempre ha negado e insisten en que con él buscaban llegar a la verdad del atentado.

Entre los imputados están el ex Presidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el ex canciller Alí Akbar Velayatí.

El atentado contra la Amia, que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chiita Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la Embajada de Israel, también sin esclarecer.

Relacionado