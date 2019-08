Tribunal rechaza suspender juicio por caso de corrupción en contra de Cristina Fernández

Un tribunal argentino rechazó planteos de nulidad y resolvió este lunes seguir adelante con un juicio contra la ex Presidenta Cristina Fernández viuda de Kirchner, ahora candidata a la Vicepresidencia, por presunta corrupción en la adjudicación de obras viales durante su mandato.

El Tribunal Oral Federal 2 resolvió continuar el juicio en el que la ex Presidenta está acusada de haber favorecido al empresario Lázaro Báez, en la concesión de licitaciones para obras viales en la provincia de Santa Cruz, bastión de la familia Kirchner.

El lunes 2 de septiembre comenzarán las indagatorias a Fernández de Kirchner y otra docena de imputados en este juicio.

La defensa de Fernández de Kirchner había solicitado que se esperara el resultado de una pericia contable sobre las obras para el inicio del juicio, pero el tribunal no aceptó ese pedido y arrancó con el proceso el 21 de mayo pasado.

Esa pericia, cuyo resultado se divulgó este lunes, “ha dado que las personas que están imputadas no han cometido los delitos por los que están siendo juzgadas. Los peritos han corroborado que no hubo sobreprecios en ninguna de las cinco obras que fueron peritadas”, dijo a la AFP Gregorio Dalbón, abogado de Fernández de Kirchner.

“El juicio está terminado, es nulo. Eso está definido. Ya no tiene consistencia y no tiene la prueba de cargo”, sostuvo Dalbón tras conocerse la pericia.

El tribunal decidió avanzar en el proceso ya que tiene la potestad de hacerlo.

El defensor de la ex Presidenta no descartó recurrir a la cámara de casación y a la Corte Suprema de Justicia “por considerar una decisión arbitraria proseguir con las actuaciones y no considerar la nulidad en el momento”, en lugar de esperar el veredicto.

Además de la ex Mandataria y el propio Lázaro Báez, también se acusa al ex ministro de Planificación Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, ambos bajo detención y quienes ocuparon esos cargos ininterrumpidamente durante los 12 años de los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner y de su viuda, Cristina Fernández (2003-2015).

Fernández, una abogada de 66 años que gobernó Argentina entre 2007 y 2015, tiene otras causas abiertas por presunta corrupción y cinco pedidos de prisión preventiva, de la que está exenta por sus fueros parlamentarios.

Figura fuerte de la oposición al gobierno liberal de Mauricio Macri, la ex Mandataria es compañera de fórmula del candidato presidencial Alberto Fernández, del peronismo de centroizquierda, favorito para las elecciones del 27 de octubre.