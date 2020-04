Trump acelera las expulsiones de inmigrantes sin papeles en plena pandemia

La patrulla fronteriza tiene bajo custodia a menos de 100 indocumentados, cuando hace un año la cifra rozaba los 20.000.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha expulsado a cerca de 10.000 inmigrantes sin papeles que han cruzado la frontera de Estados Unidos desde que se puso en marcha el 21 de marzo una medida que le permite a los agentes devolver a los indocumentados sin necesidad de iniciar un proceso en sus centros.

Las nuevas reglas, amparadas en atajar la propagación del coronavirus, afectan a los detenidos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, que son devueltos al país vecino del sur o a Canadá. Actualmente, la agencia tiene bajo custodia a menos de 100 indocumentados, en comparación a los casi 20.000 de hace un año, según ha dicho este jueves el jefe interino de la oficina de la CBP, Mark Morgan, en una rueda de prensa telefónica.

Amparado en la crisis sanitaria y la necesidad de evitar contagios, el Presidente Donald Trump aprobó el 20 de marzo una medida de emergencia que acelera la expulsión de los indocumentados. Desde la implementación de esta política, avalada por el Centro de Enfermedades y Prevenciones (CDC, por sus siglas en inglés), los cruces ilegales en la frontera han caído un 56%.

Las organizaciones que ayudan a los solicitantes de asilo acusan al Presidente de utilizar la pandemia como excusa para cerrar la frontera a los que buscan refugio, “violando los acuerdos internacionales”.

La CBP informó de que la cantidad total de migrantes detenidos en la frontera cayó a 33.937 en marzo, un 7% menos que en febrero. El perfil de los que llegan ha cambiado en el último año. Ahora los adultos solteros mexicanos representaban entre el 70 y el 75% de los detenidos, y el resto proviene principalmente del Triángulo Norte de América Central.

Los agentes les toman las huellas dactilares donde los encuentran y, si no tienen antecedentes criminales, son enviados a México o Canadá. Si el país vecino no los puede recibir porque no cumplen con los requisitos del acuerdo, son deportados directamente a sus países de origen, según el Departamento de Seguridad Nacional.