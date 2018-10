Trump admite que periodista saudí probablemente esté muerto y amenaza con represalias

El Presidente estadounidense, Donald Trump, admitió ayer que Jamal Khashoggi, el periodista saudí que lleva dos semanas desaparecido, probablemente esté muerto. “Ciertamente lo parece”, dijo el Mandatario republicano a la prensa aunque evitó explicar si tenía nueva información al respecto. Y, tras días de cautela hacia Riad, volvió a amenazar a Arabia Saudita con consecuencias “muy severas” si se demuestra su responsabilidad en el aparente asesinato.

Khashoggi, que vivía autoexiliado en EE.UU., accedió el pasado 2 de octubre al consulado saudí en Estambul para realizar un trámite. Desde entonces, no se le vio más. La monarquía saudí, que dirige con mano de hierro el país ultraconservador, se ha limitado a alegar que desconoce lo que le ocurrió al periodista, que era columnista de The Washington Post. Sin embargo, Turquía asegura tener pruebas de que habría sido asesinado y descuartizado en una operación macabra en la que participaron 15 enviados de Riad, algunos cercanos al príncipe heredero. Washington pidió a Ankara que comparta sus pruebas.

Foro económico en duda

Las declaraciones de Trump llegaron pocas horas después de que su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anunciara que no asistirá la próxima semana a un foro económico en Arabia Saudita como consecuencia de la desaparición del periodista saudí. Hasta ahora, el gobierno estadounidense se había resistido a dar el paso pese a la deserción de directivos, funcionarios y empresas periodísticas de un evento con el que la monarquía saudí pretendía simbolizar su deseo de aperturismo económico. Ahora, sin embargo, muchos quieren evitar aparecer cerca del príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, al que los servicios de inteligencia de varios países vinculan con el aparente asesinato de Khashoggi, que era crítico con Riad.

Mnuchin anunció su decisión en Twitter tras reunirse en la Casa Blanca con Trump y el secretario de Estado, Mike Pompeo. En el encuentro, el jefe de la diplomacia estadounidense defendió dar “unos días más” a Riad en la investigación, dijo que la respuesta de EE.UU. dependerá de esas pesquisas y volvió a ensalzar la alianza estratégica con su principal socio en el mundo árabe. Es la misma ambivalencia con la que Trump ha gestionado la crisis pese a la creciente presión del Congreso para que imponga sanciones a Riad por la desaparición del periodista.

El llamado Future Investment Initiative, bautizado como el Davos del desierto por su parecido al Foro Económico Mundial que cada invierno se reúne en la ciudad suiza, se celebrará del 23 al 25 de octubre. La cancelación de Mnuchin se une a las de otros altos cargos de Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda, así como de organismos internacionales.

Las bajas se unen a las ya anunciadas de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, y del presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Tampoco acudirán a la cita ejecutivos de Uber, JP Morgan Chase, BlackRock, Blackstone, HSBC o Mastercard, y también han cancelado su participación como medios oficiales en el evento The New York Times y The Economist, entre otros.