Trump afirma que se arrepintió a última hora de atacar Irán

Estados Unidos tenía decidido el jueves, un ataque selectivo contra Irán como respuesta al derribo de un drone estadounidense el día anterior, pero canceló la operación en el último momento, con los aviones ya en el aire y los buques en posición. Según informó The New York Times por la noche, citando fuentes de la Administración, la ofensiva quedó suspendida sobre las 19,30 horas de Washington y entre los objetivos había radares y baterías de misiles.

Ayer por la mañana, el Presidente Donald Trump confirmó en su cuenta de Twitter que, en efecto, había diseñado un ataque, pero lo decidió parar porque le parecía desproporcionado con lo ocurrido con el drone.

“Estábamos preparados para responder desde tres posiciones cuando pregunté cuántos morirían. ‘150, señor’, fue la respuesta de un general. Diez minutos antes de la ofensiva, lo paré. No era proporcionado al derribo de un drone no tripulado. No tengo prisa. Nuestro Ejército está renovado y preparado para actuar, y es de lejos el mejor del mundo. Las sanciones están haciendo efecto y ayer se añadieron más. Irán jamás debe tener armas nucleares, ni contra Estados Unidos ni contra el mundo”, reflexionó Trump.

Así es cómo hizo pública una deliberación que le sitúa como moderado frente a la posición de halcones como Mike Pompeo, secretario de Estado, o John Bolton, consejero de Seguridad, quienes, según la prensa estadounidense, sí apoyaban el ataque, informó El País.

Washington sostiene que el derribo del drone estadounidense se produjo en aguas internacionales, mientras que Teherán afirma que ocurrió en su territorio. Durante el jueves, Donald Trump había expresado ante la prensa que no consideraba que el derribo del drone hubiese sido deliberado. Si a primera hora de la mañana se limitó a escribir en Twitter un mensaje seco e intimidatorio: “¡Irán ha cometido un grave error!”, luego, en la Casa Blanca, se mostró más moderado, insistiendo en la idea del error, pero un error sincero, de cálculo. “Me cuesta creer que fuera intencionado, la verdad”, afirmó, “parece que lo hizo algún estúpido”, “algún general o alguien”. A las insistentes preguntas de si habría represalia por parte de Estados Unidos, el Presidente insistió en que se iba a saber pronto, pero dejó entrever que sería algo muy medido, al subrayar que el drone no iba tripulado y no había muerto ningún soldado estadounidense. “La situación sería muy diferente de no ser así”, advirtió.

El ataque fue propuesto por el Pentágono y figuraba entre las diversas opciones que barajaban los altos cargos de la Administración, según informó una fuente a Associated Press.

Por su parte, el régimen iraní también hizo ayer una exhibición similar de fuerza y autocontrol combinados cuando la Guardia Revolucionaria respondió a Trump diciendo que ellos tuvieron en su punto de mira un avión militar de EE.UU. con 35 personas a bordo y decidieron no derribarlo. Horas antes, fuentes oficiales iraníes confiaron a la agencia Reuters que el Mandatario estadounidense advirtió a la República Islámica de un “ataque inminente”.