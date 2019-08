Trump condena el supremacismo blanco pero evita proponer una reforma del control de armas

Tras un fin de semana en que dos ataques con armas de fuego han causado un total de 31 víctimas mortales, en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), el Presidente de EE UU, Donald Trump ha hecho un llamado este lunes para que Estados Unidos condene «el racismo, la intolerancia y el supremacismo blanco».

El republicano no ha propuesto una reforma al control de armas durante la rueda de prensa en la Casa Blanca: «Las enfermedades mentales y el odio aprietan el gatillo, no las armas». Sin embargo, horas antes, instó a través de Twitter a que los congresistas aprueben cambios legislativos que impongan «fuertes» requisitos y procesos de verificación para comprar armas de fuego. El Mandatario vinculó estos hipotéticos cambios en las normas a una reforma migratoria, prioridad absoluta de su agenda y que, hasta la fecha, no ha podido sacar adelante por sus diferencias con los demócratas, que controlan desde enero de este año la Cámara de Representantes.

Trump ha sido duramente criticado estos días por alimentar el clima de odio en Estados Unidos. El Mandatario advirtió en su discurso que «los peligros de Internet y las redes sociales no se pueden ignorar y no se ignorarán», pero la retórica del republicano en estas plataformas ha sido uno de los objetos de reproche durante el sangriento fin de semana, donde El Paso fue testigo del mayor crimen de odio contra los hispanos de la historia moderna de EE.UU.. El Presidente ha publicado aproximadamente 2.200 mensajes en Facebook usando la palabra «invasión» desde mayo de 2018, según Media Matters.

«Los republicanos y los demócratas deben unirse y lograr fuertes verificaciones de antecedentes (para comprar armas), quizás uniendo esta legislación con la tan desesperadamente necesaria reforma migratoria», escribió Trump en Twitter.

La ex candidata presidencial del Partido Demócrata, Hillary Clinton, desmanteló el discurso de Trump en un tuit: «Las personas sufren enfermedades mentales en todos los demás países de la tierra; la gente juega videojuegos en prácticamente todos los países del mundo. La diferencia son las armas».

El Presidente ya ha prometido en otras ocasiones endurecer los controles para adquirir armas, pero hasta la fecha no ha actuado. La última vez fue el año pasado, después de la matanza que dejó 17 muertos en un instituto en Parkland, Florida.