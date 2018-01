Trump intenta frenar la publicación de un libro con revelaciones sobre su arribo a la Casa Blanca

La Casa Blanca intenta impedir la publicación de un libro que, entre otros sabrosos detalles, revela que Donald Trump no quería ser Presidente de Estados Unidos y únicamente se presentó a la contienda electoral de 2016 para lograr publicidad y negocios.

El autor de “Fire and Fury” (que saldrá a la venta el 9 de enero), el periodista Michael Wolff, ha dicho que el libro está basado en 200 entrevistas con Trump, sus asesores más destacados y otras fuentes conocedoras de los entresijos de la campaña presidencial.

Un extracto publicado por la revista New York Magazine este jueves reveló que el objetivo de Trump no era ganarle a la candidata demócrata, Hillary Clinton: “Puedo ser el hombre más famoso del mundo”, le dijo a su asesor Sam Nunberg al comienzo de la contienda.

Ni él ni sus asesores esperaban que fuera a ganar y la noche de las elecciones, cuando empezó a quedar claro que se acercaba a la victoria, su hijo “Don Jr. le dijo a un amigo que su padre tenía una cara como si hubiera visto un fantasma”, cuenta el libro.

“En el espacio de poco más de una hora, según la divertida observación de Steve Bannon, un confuso Trump se transformó en un incrédulo Trump y después en un horrorizado Trump”, añade el libro.

No obstante, el magnate pronto se convirtió en “un hombre que creía que merecía ser, y era totalmente capaz de ser, Presidente de Estados Unidos”.

Melania lloraba

“y no de alegría”

El libro también asegura que, la noche electoral, la esposa de Trump, Melania, “estaba llorando, y no de alegría”, porque su marido le había garantizado que no ganaría las elecciones, algo que este jueves negó la oficina de la Primera Dama.

“La señora Trump apoyó la decisión de su marido de presentarse a la Presidencia y, de hecho, lo alentó a hacerlo. Estaba segura de que ganaría y se puso muy contenta cuando ocurrió”, dijo la directora de comunicación de la Primera Dama, Stephanie Grisham.

Además, el libro indica que Ivanka Trump llegó a un acuerdo con su marido, Jared Kushner, según el cual, si en un futuro alguno de los dos podía aspirar a la Presidencia, sería ella quien lo haría: “La primera mujer Presidenta, soñaba Ivanka, no sería Hillary Clinton. Sería Ivanka Trump”, indica el libro.

Trump se tiñe el pelo

con “Just for men”

El libro también contiene detalles curiosos sobre Trump: asegura que le gusta comer en McDonald’s, porque siempre ha temido que le envenenaran quienes le preparaban la comida.

Además, que el extraño color de su pelo se debe -según Ivanka- a su “impaciencia” a la hora de aplicarse el tinte “Just for men”, que oscurece el cabello más o menos según el tiempo que se deje actuar.

También revela que a Trump no le gustó la Casa Blanca y desde el inicio se refugió en su habitación, una pieza separada de Melania, destaca el diario El País.

Ya instalado, no tardó en reprochar al servicio de limpieza por retirar del suelo sus camisas: “Si mi camisa está en el suelo es porque quiero que esté en el suelo”, les dijo, e impuso nuevas reglas: él se abriría la cama y decidiría cuándo quería que le limpiaran las sábanas, y nadie podía tocar nada de su habitación, especialmente su cepillo de dientes, señala el diario.

La elección de cargos

y el nepotismo

Trump no sabía a quién elegir para los principales puestos. Y sus manías no le ayudaban. Cuando le recomendaron al diplomático John Bolton como consejero de Seguridad Nacional, lo rechazó por su bigote. “Es un problema. Para Trump no puede formar parte del equipo con ese bigote”, sentenció Bannon.

Tampoco mejoró su criterio para la selección del jefe de gabinete, un puesto de enorme poder y que hace las veces de primer ministro. El primer impulso del Presidente fue escoger a su yerno, sin ninguna experiencia política y cuyo principal valor era ser el marido de su hija Ivanka.

Pero eso no le importó a Trump. Exteriorizó su deseo y nadie se atrevió a refutarlo. Tuvo que ser alguien venido de fuera quien diera la voz de alerta. La columnista conservadora Ann Coulter se llevó un día al Presidente aparte: “Nadie te lo está diciendo, pero no puedes. Simplemente no puedes contratar a tus hijos”. El éxito de Coulter sólo fue parcial.

Ivanka, Presidenta

El poder de Ivanka y su esposo, Jared Kushner, es inmenso en la Casa Blanca. En los primeros meses igualaba al del entonces jefe de gabinete, Reince Priebus. Tenían hilo directo con el Presidente y, pese a las advertencias, habían logrado ser contratados como asesores. “Ivanka había ayudado a su padre no sólo en asuntos de negocios, sino también maritales. Era algo transaccional”, describe el libro.

Desde esa cercanía, trataba a su padre con desapego, se reía de él e incluso hacía burlas sobre su peinado. Mientras el resto del gabinete callaba, ella recordaba que esa composición capilar era una forma de tapar una superficie central absolutamente lisa mediante el artificio de peinar el cabello de los laterales hacia el centro y después atrás. Pese a las bromas, a nadie se le escapaba que era la emperatriz y que aspiraba a ser la primera Presidenta de EE.UU. “(Ivanka y Kushner) habían llegado a un acuerdo serio: si en algún momento en el futuro se presentaba la oportunidad, ella sería la candidata a la presidencia. La primera mujer presidenta, se emocionaba Ivanka, no sería Hillary Clinton, sino Ivanka Trump”.

La incompetencia

de Trump

El Presidente no destacaba por sus conocimientos ni por su sangre fría. La subjefa de gabinete Walsh le describe en el libro como “un niño cuyos deseos había que adivinar”. Incapaz de disciplinarse, en la Casa Blanca no sabía poner orden ni prioridades. “Denme tres cosas en las que el presidente quiera centrarse. ¿Cuáles son las tres prioridades?”, llegó a preguntarle Walsh a Kushner pocos días antes de abandonar el cargo en marzo pasado. Su exasperación tenía, según Wolff, un motivo.

El Presidente no avanzaba. El libro explica por qué: “No procesaba la información en un sentido convencional. No leía nada. Ni siquiera ojeaba. Para muchos no era más que un semianalfabeto. Confiaba en su propia experiencia, aunque fuera irrelevante, más que en nadie más. A menudo se mostraba confiado, pero igualmente se le veía paralizado, presa de sus peligrosas inseguridades. Respondía instintivamente, arremetiendo y actuando según sus tripas”.

La Casa Blanca

desacredita el texto

La portavoz del gobierno de Trump, Sarah Huckabee Sanders, reaccionó en un comunicado diciendo que “este libro está lleno de testimonios falsos y engañosos de individuos que no tienen acceso ni influencia sobre la Casa Blanca”.

La vocera aseguró, sin embargo, que Wolff consiguió “el 95% de esas entrevistas” gracias al ex estratega jefe Steve Bannon, a quien Trump acusó de haber “perdido la cabeza” a raíz de sus declaraciones en el libro.

Wolff sólo entrevistó a Trump una vez, “durante entre cinco y siete minutos”, dijo Sanders en su conferencia de prensa diaria.

Wolff, un periodista que ha escrito para publicaciones como Vanity Fair o The Guardian, asegura que tras la investidura de Trump tuvo un acceso casi completo al Despacho Oval, lo que le permitió entrevistar a múltiples asesores de Trump.

