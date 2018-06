Trump ordena la reunificación de las familias de inmigrantes separadas en la frontera

El Mandatario estadounidense firmó el decreto por el que los aproximadamente 2.300 niños ya apartados, no se reunirán de forma inmediata con sus familias de custodia mientras se resuelven sus procesos migratorios.

El Presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó ayer que instruyó a las agencias federales para que comiencen a reunir con sus padres a los menores migrantes separados al tratar de cruzar irregularmente la frontera, como primer paso para implementar la orden ejecutiva que firmó la noche del miércoles para revertir una práctica que causó el rechazo internacional. “Es la política de esta administración mantener la unidad familiar, incluyendo la detención de las familias de extranjeros juntos cuando sea apropiado y esté de acuerdo con la ley y con los recursos disponibles”, señala el texto rubricado por Trump, quien sin embargo matizó que esto no implica derogar su política de “tolerancia cero” con la inmigración irregular. Los aproximadamente 2.300 niños ya apartados, además, no se reagruparán de forma inmediata con sus familias de custodia mientras se resuelven sus procesos migratorios.

Trump afirmó durante una reunión de su gabinete que ordenó a los departamentos de Justicia, Seguridad Nacional y Salud y Servicios Humanos que “trabajen juntos para mantener unidas a las familias inmigrantes ilegales durante el proceso de inmigración y para reunir a los grupos separados previamente”.

El anuncio del Mandatario coincide con la visita de su esposa, Melania, al campamento de detención en el que se encuentran estos niños en Texas, donde expresó su deseo de ayudarles a reunirse con sus familias “lo más rápido posible”. “Estoy aquí para saber de esta instalación, en la que sé que hay niños alojados a largo plazo. Y también me gustaría saber cómo puedo ayudar a estos niños a reunirse con sus familias lo más rápido posible”, aseguró la Primera Dama, que sin embargo, causó polémica por el atuendo que usó en su visita, una chaqueta con la leyenda “Realmente no me importa, ¿y a ti?”, y que estaba impresa en mayúsculas blancas y en inglés sobre la gabardina caqui que Melania llevaba cuando embarcó en su avión a las afueras de Washington.

Trump además, emitió duras críticas contra México y aseguró que lo único que hace ese país por EE.UU. es quitarle dinero y venderle drogas, al tiempo que permite que los indocumentados atraviesen su país hacia el norte “como si caminaran por Central Park” en Nueva York. “México no hace nada por nosotros, sólo toman nuestro dinero y nos venden drogas”, sentenció Trump en declaraciones a los periodistas durante una reunión con su gabinete.

“Francamente, alientan a la gente a que vaya por México y hacia Estados Unidos, porque son narcotraficantes, traficantes de personas, coyotes… nos están llegando verdaderas joyas”, aseguró. “Caminan por México como si caminaran por Central Park. Es ridículo”, insistió el Presidente, quien asimismo aseguró que el gobierno mexicano “podría resolver este problema en dos minutos”, pero “no lo hacen, hablan mucho pero no lo hacen”.

Reacciones hasta

en la música

La política de Trump respecto de los migrantes no quedó indiferente para el mítico cantante estadounidense Bruce Springsteen, quien hizo un alto durante una presentación en Broadway para calificar de inhumano lo que está ocurriendo en la frontera sur de Estados Unidos.

“Estamos viendo cosas ahora mismo en nuestras fronteras estadounidenses que son tan asombrosamente y vergonzosamente inhumanas y antiamericanas que es simplemente enfurecedor”, afirmó Springsteen antes de interpretar en la noche del martes “The Ghost of Tom Joad”.

El artista, que subió en su página los comentarios que hizo ante el público, lamentó que se haya escuchado “a personas de alto rango en el gobierno estadounidense blasfemar en nombre de Dios y del país” y decir “que es una cosa moral atacar a los niños”.

“Que Dios salve nuestras almas”, agregó el artista conocido como “El jefe” y quien señaló que nunca ha creído que la gente vaya a sus espectáculos a decirle algo, sino a recordar cosas y de quiénes son en su forma más alegre.

Y citó una frase de Martin Luther King para señalar que el arco del universo moral es largo, pero se inclina hacia la justicia.

“He vivido lo suficiente como para saber que el arco no se dobla por sí mismo. Nos necesita a todos apoyándonos en él, empujándolo en la dirección correcta día tras día”, señaló el intérprete, para quien es importante “creer en esas palabras” y “actuar en consecuencia”.