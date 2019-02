Trump se niega a repatriar a una joven de Alabama que se unió al Estado Islámico

El Presidente pidió a sus aliados europeos que se hagan cargo de sus ciudadanos detenidos en Siria, pero Londres también rechaza recibir a una británica.

En noviembre de 2014, Hoda Muthana, de 20 años, estudiante en la Universidad de Alabama, en el sur de Estados Unidos, dijo a sus padres que se iba a un evento académico y se embarcó en un avión a Turquía, desde donde fue introducida en Siria y juró lealtad al Estado Islámico (EI).

Acabó casándose con tres combatientes y llamó en Twitter al asesinato de ciudadanos estadounidenses. Ahora, desde un campo de detención kurdo en el norte de Siria, con el EI al borde de la derrota, Muthana asegura estar profundamente arrepentida y solicita regresar al país donde nació. Pero Donald Trump, que el pasado fin de semana exigió a sus aliados europeos que se hagan cargo de los yihadistas de sus respectivos países, ha dado orden de que no se permita a la joven volver al país.

“¡He dado instrucciones al secretario de Estado Mike Pompeo, quien está completamente de acuerdo, de que no se permita a Hoda Muthana regresar al país!”, tuiteó el Presidente Trump. “Hoda Muthana no es una ciudadana estadounidense y no será admitida en Estados Unidos. No tiene base legal, ni pasaporte en vigor, ni derecho a pasaporte, ni visado alguno para viajar a Estados Unidos”, dijo Pompeo en un comunicado.

La familia de Muthana defiende que sí era una ciudadana estadounidense. Nació en 1994 en Nueva Jersey. Su padre había sido diplomático yemení, y los hijos de diplomáticos extranjeros, al estar estos bajo la jurisdicción de los países a los que representan, no gozan del derecho automático a la ciudadanía por nacer en territorio estadounidense. Pero, según un representante de la familia, el padre llevaba unos meses sin ser diplomático en activo cuando Muthana nació. La familia, según el mismo representante, planea presentar una demanda contra el gobierno por su negativa a reconocer su ciudadanía.

Desde el precario campo donde se encuentra detenida, con su hijo pequeño, tras huir en enero de un territorio controlado por el EI, Muthana ha pedido regresar al país y someterse a la justicia estadounidense. “Cuando partí a Siria era una joven ingenua, arrogante y enfadada”, dijo en un comunicado. “Decir que me arrepiento de mis palabras pasadas, de cualquier dolor que haya causado a mi familia y cualquier preocupación que haya causado a mi país, sería para mí difícil de expresar adecuadamente”.

Hay al menos otra docena de personas que se identifican como estadounidenses bajo custodia de los kurdos en el norte de Siria. La mayoría son mujeres y niños y, como el caso de Muthana, sus derechos a la repatriación están siendo cuestionados a nivel técnico.

El pasado fin de semana, Trump pidió a sus aliados europeos que, ante la inminencia de la caída del EI y la retirada de las fuerzas estadounidenses, se hagan cargo de los más de 800 ciudadanos de sus respectivos países que se encuentran bajo custodia de las fuerzas kurdas.

El interés en repatriar a sus yihadistas mostrado por algunos países europeos ha sido limitado. Y ahora, la decisión de Trump de no permitir la repatriación de Muthana le coloca ante la dificultad política de exigir a sus aliados europeos algo que él se niega a hacer.