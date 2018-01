Trump vuelve a la carga con el muro fronterizo y México

“El muro es el muro”. Donald Trump resumió con cinco palabras su visión geopolítica con México. En uno de sus acostumbrados arranques matinales, el Presidente de EE.UU. enmendó a su jefe de gabinete, el general John Kelly, y dejó claro que sus propuestas no “han cambiado ni evolucionado”, llamó a México “el país más peligroso del mundo” y reafirmó que el muro deberá ser pagado por el país vecino. Un vendaval tuitero que marcaba con claridad quién manda en la Casa Blanca y volvía a tensar la relación con México en el momento más delicado de las negociaciones por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En el gobierno estadounidense, el general Kelly es la otra cara de la moneda. Cuando Trump se desborda, él calla; y cuando el Presidente calla, él explica. Eso hizo el miércoles en una aparición televisiva en la cadena Fox y en una reunión con legisladores demócratas. En ambos casos señaló que México no iba a pagar directamente por el muro fronterizo, que los dreamers (soñadores) tenían posibilidades de quedarse en Estados Unidos y que el presidente estuvo “mal informado” durante los comicios y “ha evolucionado” en temas de migración. “Una cosa es hacer campaña y otra es gobernar. Es muy difícil”, remachó Kelly.

Las inhabituales palabras del jefe de gabinete marcaban una línea de contención en la espinosa cuestión migratoria y, sobre todo, suponían una corrección al Presidente. Un indicador de hasta qué punto ha aumentado la influencia de este antiguo general de marines. Kelly fue aupado al puesto en julio pasado tras un corto pero fulgurante desempeño en la cartera de Seguridad Nacional. Ahí se mostró implacable con las deportaciones y puso en práctica la política antimigratoria de Trump. Ganada su confianza, entró como jefe de gabinete, una especie de primer ministro palaciego, en sustitución del republicano, Reince Priebus, cuya caótica gestión de la Casa Blanca y sus diferencias con la línea dura le costaron el puesto.

“El muro es el muro y nunca ha cambiado o evolucionado desde que lo concebí (…) y deberá ser pagado, directa o indirectamente o a través de reembolso a largo plazo por México, que tiene un superávit comercial de 71.000 millones de dólares con Estados Unidos. El muro de 20.000 millones de dólares no es nada comparado con lo que México obtiene del Nafta (Tratado de Libre Comercio de América del Norte en sus siglas en inglés)”, afirmó el Presidente. “Necesitamos el muro por la seguridad de nuestro país. Necesitamos el muro para frenar la entrada masiva de drogas desde México, considerado ahora como el país más peligroso del mundo. Si no hay muro, no hay trato”, remachó.

El muro es el símbolo del mandato. El Presidente siempre ha defendido su construcción y hace dos semanas presentó una propuesta al Congreso para que financiase con 18.000 millones de dólares la obra a cambio de permitir que se quedasen en el país los dreamers (690.000 jóvenes que entraron en EE.UU. siendo menores y a los que Barack Obama concedió protección temporal). Consciente de que es un imán del voto duro, tampoco le han importado las consecuencias exteriores de su defensa. Ni siquiera cuando está en marcha la delicada y compleja negociación del Tratado de Libre Comercio.

