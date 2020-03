Turquía condena a 125 años de prisión a los responsables de la muerte de niño sirio

Los sospechosos se fugaron hace más de cuatro años y fueron detenidos la semana pasada en la provincia sureña de Adana.

Cuatro años y medio después de que la fotografía del niño sirio Alan Kurdi yaciendo sin vida sobre una playa turca diese la vuelta al mundo, los considerados responsables de su muerte han sido detenidos y condenados. Tres hombres turcos -o identificados públicamente como Cebrail E., Ecevit Bülent G. y Ali Can S.- fueron capturados la pasada semana por agentes de policía en el municipio de Karatas, en la provincia de Adana (sur de Turquía), tras años fugados de las autoridades, y se les impusieron penas de 125 años de cárcel a cada uno.

El 2 de septiembre de 2015, en plena crisis de los refugiados, un bote hinchable en el que viajaban 16 personas de varias familias sirias e iraquíes se hundió cuando trataba de llegar de la península turca de Bodrum a la isla griega de Kos. Murieron cinco de los ocupantes: Alan Kurdi, de dos años, su hermano Ghalib, de cinco años, la madre de ambos, Rihanna, y otros dos niños, Haidar y Zainab Hadi, de nueve y 11 años. La investigación sobre los hechos se inició de inmediato y dos individuos de nacionalidad siria, Muwafaka Alabash y Asem Alfrhad fueron detenidos.

Medio año después, un tribunal de Bodrum los condenó a cuatro años y dos meses de cárcel a cada uno por “tráfico ilegal de personas”, aunque los absolvió de la responsabilidad de las muertes ya que se trataba de meros intermediarios. Quedaba encontrar a los responsables de la organización mafiosa encargada de preparar el cruce ilegal a Europa.

Los nombres de los tres turcos recientemente capturados ya habían aparecido en los procedimientos del tribunal que investigó el naufragio, pero se les tuvo que juzgar en rebeldía (ausencia) ya que se hallaban prófugos de la justicia.

La foto del cadáver de Alan Kurdi provocó una reacción mundial y, por ejemplo, el gobierno canadiense garantizó unas 25.000 solicitudes de asilo a quienes huían de Siria.

Antes de la tragedia, la tía de Alan Kurdi, Tima, residente en Vancouver, había intentado llevar a sus hermanos a Canadá, pero todos los trámites fueron en vano. “Todos hemos vuelto a revivir aquel día trágico después de esta noticia. De hecho, mi hermano reconoció en las fotos de los arrestados a uno de los traficantes con los que había tratado”, explica Tima Kurdi por teléfono. “Estas condenas no nos van a devolver a mis sobrinos ni a mi cuñada, pero espero que sirvan de llamada de atención para que los refugiados no sigan poniendo sus vidas en manos de estos traficantes. La solución no es jugarse la vida en el mar, sino terminar con la guerra en Siria”, dijo.