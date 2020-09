UE no reconoce a Lukashenko como Presidente de Bielorrusia

La Unión Europea no reconoce la toma de posesión de Alexander Lukashenko como nuevo Presidente de Bielorrusia por los “resultados falsos” de las elecciones presidenciales celebradas en Bielorrusia del pasado 9 de agosto, dijo este jueves el alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell.

“La elección del 9 de agosto no era libre ni equitativa. La Unión Europea no reconoce los resultados falsificados. En consecuencia, la supuesta “investidura” del 23 de septiembre y el nuevo mandato que invoca Alexander Lukashenko no tienen ninguna legitimidad democrática” y “contradicen directamente la voluntad de amplios sectores de la población bielorrusa”, afirmó Borrell.

Lukashenko, cuya reelección es disputada por protestas masivas, juró el cargo inesperadamente en una ceremonia que sólo se hizo pública horas después.

El anuncio provocó inmediatamente una nueva manifestación de la oposición en Minsk, que fue reprimida por docenas de detenciones.

Aliado del Presidente ruso Vladimir Putin, Lukashenko se proclamó ganador de un sexto mandato pese a las acusaciones de fraude, desatando fuertes protestas que han sido duramente reprimidas por las fuerzas policiales.