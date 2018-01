Un abogado de Trump gestionó el pago de US$130.000 a ex actriz porno por su silencio

The Wall Street Journal afirma que el acuerdo se alcanzó un mes antes de las elecciones.

Una ex actriz porno recibió 130.000 dólares poco antes de las elecciones de 2016 como parte de un acuerdo con los abogados de Donald Trump para mantener silencio sobre sus encuentros sexuales con el entonces candidato. Así lo afirma el diario The Wall Street Journal, que cita fuentes anónimas conocedoras del acuerdo. El pacto, afirma el diario, lo firmó el abogado personal de Trump, Michael Cohen, y obliga a la mujer a no comentar en público su relación con Trump.

Michael Cohen ha sido durante una década el abogado principal del conglomerado empresarial Trump. El pacto se fraguó entre Cohen y el abogado de la actriz en octubre de 2016, un mes antes de que Trump ganara las elecciones presidenciales contra todo pronóstico. Ese mismo mes, Trump fue duramente criticado por unos comentarios sexistas sobre las mujeres grabados en un programa de televisión.

La actriz es Stephanie Clifford, cuyo nombre artístico es Stormy Daniels. Según las fuentes del diario neoyorkino, Clifford ha comentado en privado que los hechos se refieren a un encuentro sexual con Trump después de que ambos se conocieran en un torneo de golf de famosos en el Lago Tahoe en 2006. Trump se había casado con la actual Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, un año antes.

En un comunicado citado en la información, Cohen no niega el pago de esa cantidad. “El Presidente Trump niega de nuevo vehementemente que eso haya ocurrido, igual que la señorita Daniels”, dice el comunicado. “Esta es la segunda vez que sacan extravagantes acusaciones contra mi cliente. Ustedes vienen tratando de perpetuar esta falsa narrativa desde hace un año; una narrativa que ha sido negada por todas las partes implicadas constantemente desde al menos 2011”.

La información aclara que no está probado que Trump estuviera al tanto de ningún acuerdo con esta mujer. “Estas son historias falsas y viejas que ya fueron publicadas y desmentidas antes de las elecciones”, dijo un portavoz de la Casa Blanca, citado por el Journal. El portavoz rechazó responder preguntas sobre el supuesto acuerdo.

La actriz no respondió a las peticiones de comentarios por parte del diario. Fue Cohen el que distributó una carta mecanografiada y firmada “Stormy Daniels” en la que supuestamente la actriz niega completamente que existiera ninguna relación sexual con Trump o que haya recibido dinero.

El abogado de la actriz que supuestamente participó en el acuerdo, Keith Davidson, tampoco respondió amparándose en el secreto profesional. El pago, según la información del Journal, se hizo a través de un ingreso en una cuenta corriente de City National Bank en Los Ángeles. El banco tampoco quiso comentar la información.

Con el nombre de Stormy Daniels, Clifford, de 38 años, ha tenido una exitosa carrera en el cine pornográfico. Cuando conoció a Trump, en el torneo de golf en Tahoe, tenía 26 años y estaba en la cima de su carrera. En 2010, estudió la posibilidad de presentarse al Senado por Lousiana como republicana, pero finalmente no lo hizo.

Esta es la segunda vez que el Journal se refiere a este tema. El diario ya informó cuatro días antes de las elecciones de noviembre de 2016 de que Clifford tenía un acuerdo para salir en el programa de ABC “Good Morning America” para contar su relación con Trump. Clifford canceló la entrevista súbitamente. En aquella misma historia, el diario revelaba que la compañía editora del National Enquirer, cuyo editor es amigo personal de Trump y uno de sus máximos defensores, pagó 150.000 dólares a una ex modelo de Playboy para que callara sobre sus encuentros sexuales con Trump, que se remontaban a la misma época que el caso de Clifford.